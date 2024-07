Addio ad Umberto Monile, storico ristoratore de “Il Veliero” sul porto di Torre del Greco

Morto a 68 anni Umberto Monile, stimatissimo ristoratore di Torre del Greco: dal 1985 fino a poco tempo fa è stato titolare di uno storico locale sul mare, “Il Veliero”.

Ci lascia Umberto Monile, fondatore del “Veliero”

È andato il 3 luglio all’età di 68 anni Umberto Monile, noto a tutti come “Umberto del veliero“: così si chiamava, infatti, il suo ristorante sul porto di Torre del Greco. Una persona a cui tantissimi hanno voluto bene, prima per le sue doti umane e poi per quelle professionali: il suo ristorante è da sempre considerato un punto di riferimento per i piatti di mare.

Una figura iconica: dal 1985 il ristorante pizzeria “Il Veliero” ha deliziato generazioni di palati, sia torresi che persone provenienti da fuori città solo per gustare le leccornie di Umberto e godere ore piacevoli in sua compagnia. A testimonianza dell’affetto che ha saputo guadagnarsi su questa terra c’è la grandissima folla accorsa presso la basilica di Santa Croce dove si sono tenuti i funerali, ieri 4 luglio, per l’estremo saluto.

Testimonianze di affetto sui social: “Ci hai fatto arricreare“

Ma tante le testimonianze arrivate anche sui social: “Umbertino bello, mi hai fatto arricreare da ragazzo, da giovane e pure da vecchio… e mo vai a fa’ pruva’ chill’ antipastielli meravigliosi a San Pietro … ca te fa trasi’ ‘e corsa ‘mparaviso!”. “Umberto era il re dei crostacei. Andare da Umberto era quasi una terapia, sapere che erano li pronti ad ospitarti ti faceva stare bene. Il menù raccontato da Umberto poi era un classico del Veliero assieme alle sue battute e le sue vedute su come mangiare il pesce rimangono memorabili. Umberto Monile è stato l’ultimo oste della città”.

Ed ancora: “Davvero imbattibile con i suoi manicaretti ci ha deliziati tutti! Condoglianze alla famiglia e ciao Umberto ci vediamo in paradiso”; “Splendida persona, e gran ristoratore, sempre gentilissimo e paziente”.