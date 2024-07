Mennella sulla Turris: “Domani incontrerò Capriola. Curva Vesuvio? Non faccio ipotesi”

Il sindaco Luigi Mennella ai microfoni di Vesuvio Live ha voluto aggiornare tutti i tifosi sulle ultime vicende di casa Turris. Tra la situazione legata al passaggio di proprietà tra i Colantonio e Capriola e la questione “Curva Vesuvio” che non trova ancora pace. Previsto nella giornata di domani un incontro proprio con Ettore Capriola e il suo staff per risolvere alcune questioni legate all’Amerigo Liguori, create dalla precedente gestione.

Le parole di Luigi Mennella sulle vicende di casa Turris a Vesuvio Live

Il sindaco ha aperto così la sua intervista sui temi corallini, parlando dei prossimi appuntamenti e del “debito” Liguori: “È semplice, lo stadio ha una concessione per qualsiasi cosa e qualunque attività, se però si incorre in debiti, non si può per legge darlo a chi ha creato il debito. Domani ho un incontro su ciò. Stiamo lavorando, trovando dalla parte opposta piena collaborazione e disponibilità. Per trovare una soluzione che renda il futuro della Turris meno ansioso. Con chi sarà l’incontro? Con Ettore Capriola. Gli ho detto già che noi daremo massima disponibilità per la squadra corallina”.

Sull’era Colantonio: “Siamo abituati a dimenticare velocemente, dobbiamo dare i meriti ai Colantonio che hanno riportato questa squadra dopo oltre vent’anni in Serie C e l’hanno mantenuta per tre anni di fila nella categoria”.

Curva Vesuvio?: “Sta partendo la quarta gara, con qualche modifica, per renderla appetibile, evidentemente c’è poco interesse. Noi con i tecnici stiamo facendo il massimo. Poi dovremo fare anche qualche lavoro per la tribuna. Lavori per la Curva? Non sono un tecnico, non mi permetto neanche di fare ipotesi. I tecnici sanno cosa fare e cosa no, l’obiettivo è quello di allargare questa curva, ma ripeto devono decidere i tecnici”.