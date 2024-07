Torre del Greco senza acqua per un guasto improvviso: strade interessate e quando tornerà

Sono in corso mancanze d’acqua ed abbassamenti di pressione idrica in alcune strade del territorio di Torre del Greco oggi, lunedì 15 luglio 2024: a comunicarlo è la GORI società che gestisce il servizio idrico sul territorio, che ha annunciato anche quando sarà ripristinata la normale erogazione dell’acqua.

Mancanze d’acqua a Torre del Greco oggi 15 luglio

Le cause del disservizio idrico si legherebbero ancora una volta ad un guasto improvviso che avrebbe interessato parte della città, facendo rimanere a secco i rubinetti dei cittadini. Di seguito le strade e traverse dove si stanno registrando (o potrebbero registrarsi nelle prossime ore) abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua:

TRAVERSA DI VIA POGGIO SANT’ANTONIO

VIA DEL CIMITERO

VIA MARSIGLIA

VIA NAZIONALE

VIA PURGATORIO

E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA.

Stando a quanto segnalato dall’azienda, i tecnici sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 15 luglio 2024.

“Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti” – si legge nell’avviso diffuso dalla GORI.