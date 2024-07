Turris, la lista dei convocati per il ritiro di Capracotta: ci sono tutti i nuovi volti, out Franco

La lista della Turris per il ritiro di Capracotta. Ci sono tutti i nuovi volti, out Franco

Oggi 25 luglio la Turris si appresta ad iniziare il ritiro di Capracotta. I corallini capitanati da Mirko Conte sono in viaggio verso il Molise per il ritiro che si chiuderà il prossimo 3 agosto.

L’esordio stagionale è in programma il prossimo 11 agosto, in Coppa Italia Serie C, contro il Team Altamura. Sono 29 i corallini che faranno parte della spedizione molisana: Onofrietti arriverà nella giornata di lunedì, mentre Luca Castellano si aggiungerà alla rosa la settimana prossima. Out Daniele Franco, oramai pronto a salutare la compagine corallina.

La lista dei corallini ritiro a Capracotta: la Turris è al gran completo

Sono ventisette i calciatori partiti oggi, con Castellano e Onofrietti che si aggiungeranno nella prossima settimana. In lista anche Sergio Contessa che però rimane ad un passo dalla Ternana. Fuori dai giochi Daniele Franco, che lascerà Torre del Greco, con l’Altamura che prova il colpo ai danni della Cavese. Ci sono tutti i nuovi acquisti, occhi puntati su Armiento e Trotta. Le attività in campo per i corallini inizieranno nella giornata di domani.

Marcone

Iuliano

Suppa

Ricci

Centro

Dramè

De Siato

Maestrelli

Esempio

Cocetta

Casarini

Pugliese

Scaccabarozzi

Balzano

Onofrietti (settimana prossima)

Visconti

Castellano (settimana prossima)

Morrone

Cucciniello

Porro

Contessa

Nicolao

Nocerino

Giannone

Siega

Armiento

Solmonte

Trotta

Tannor

Per ora è prevista un’amichevole con il Termoli il prossimo 2 agosto. È’ prevista una folta rappresentanza di tifosi a spingere la squadra in questi giorni, tutte le attività si svolgeranno al campo Erasmo Iacovone, messo a nuovo per ospitare i corallini e in precedenza la Juve Stabia (che ha chiuso ieri il proprio ritiro a Capracotta).