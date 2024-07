Franco-Cavese, c’è la frenata si inserisce l’Altamura. La Turris si copre con Castellano

Continuano le trattative in uscita di casa Turris. Negli ultimi giorni a tenere banco è la situazione di Daniele Franco: il centrocampista corallino è tra i partenti per motivi di stipendio e per il calciatore c’è più di una squadra interessata. La prima a contattare l’entourage è stata la Cavese che sembrava la scelta definitiva, con il passaggio che era atteso a giorni. Secondo le ultime notizie però c’è stata una netta frenata sulla trattativa, con il calciatore corteggiato dal Team Altamura che vorrebbe chiudere il colpo in tempi brevi.

Franco tra Altamura e Cavese, la Turris attende l’offerta migliore

Il mediano corallino ieri non ha partecipato alla sessione di allenamento a conferma che le trattative sono vicine alla chiusura. Fino a meno di ventiquattro ore fa sembrava pronto a passare alla Cavese, ma si è inserito il Team Altamura che vorrebbe soffiare il calciatore ai blufoncè. Trattative dunque che entrano nel vivo, ma una cosa sembra essere certa: il mediano non farà parte della rosa corallina della stagione entrante. Nonostante l’ottima impressione fatta nella prima settimana di lavoro a pesare è il discorso stipendi. La Turris ha poi bisogno di fare cassa per muoversi sul mercato in entrata.

Con l’uscita del mediano gli occhi sono puntati su Fabio Castellano del Chieti, il quale conta oltre duecento presenze tra i professionisti. Fido alleato del DT Napolitano, ed elemento chiave nella risalita dell’anno scorso della squadra abruzzese, il calciatore è atteso al ritiro di Capracotta la settimana prossima. L’11 agosto la stagione partirà con il primo turno di Coppa Italia Serie C proprio contro il Team Altamura.