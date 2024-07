Turris, chi è Onofrietti: dal sogno Borussia Dortmund alla Nazionale Under 19

La Turris torna a segnare un colpo in entrata con la giovane promessa Vincenzo Onofrietti. Il calciatore arriva dalla “cantera” del Borussia Dortmund dove si è affermato come uno dei leader assoluti, trascinando i suoi per tutto il campionato e sorprendendo gli addetti ai lavori nella Youth League (la Champions League dei giovani). Dopo anni in Germania però la volontà è stata quella di tornare a casa: su di lui c’era il Bari che voleva chiudere a tutti i costi, ma la Turris con un guizzo ha rovinato i piani dei galletti e si è assicurata un calciatore dall’ottima prospettiva.

Onofrietti tra Italia e Germania, chi è il nuovo acquisto della Turris

Classe 2005, il centrocampista è stato uno dei trascinatori assoluti dell’under 19 del Borussia Dortmund che lo ha cresciuto in tutta la sua carriera. Quest’estate però le strade si sono separate, per volontà del calciatore, che desiderava a tutti i costi tornare in Italia.

Il Bari prima, la Turris poi. I corallini con una trattativa lampo hanno chiuso per il calciatore che nei prossimi giorni sarà al servizio di Mirko Conte. Il giovane è nel giro della Nazionale Under 19 di Bernardo Corradi ed ha già collezionato varie presenze con i colori azzurri.

Cresciuto nel mito di Kevin De Bruyne, al Borussia ha giocato soprattutto da interno di centrocampo, ma è stato utilizzato anche da trequartista o da esterno alto. Alto 180cm, il classe 2005 alterna grandi progressioni e giocate deliziose, grazie alla sua qualità palla al piede, ed occhio perché potrebbe essere schierato anche da esterno basso in un eventuale 3-4-2-1. Tornato in Italia anche e soprattutto per la famiglia (i genitori si sono trasferiti a Napoli), Onofrietti è pronto a guadagnarsi il posto da titolare a suon di prestazioni fatte di tanta corsa e sacrificio.