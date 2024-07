Il mercato in entrata della Turris è ancora nel vivo. Dopo i cinque colpi già messi a segno dal direttore tecnico Riccardo Napolitano – ultimo cronologicamente quello di Marcello Trotta – , il sesto sembra essere già in serbo. Si tratta del talentuoso Vincenzo Onofrietti, prodotto del vivaio del Borussia Dortmund, in passato seguito anche dal Bari.

Turris, altro colpo in arrivo: corallini sulle tracce di un talento del Borussia Dortmund

Nato il 4 maggio 2005, Vincenzo Onofrietti Teixeira è un centrocampista italo-tedesco con il vizio del gol. Cresciuto in uno dei settori giovanili più floridi d’Europa, quello del Borussia Dortmund, il 19enne ha già realizzato 16 gol in 75 presenze tra i campionati under disputati in Germania e la UEFA Youth League, ovvero la Champions delle selezioni Primavera.

In particolare, Onofrietti nella prestigiosa competizione giovanile ha disputato 9 partite realizzando un gol, contro pari età del Paris Saint Germain

Inoltre, il centrocampista ha giocato anche con varie selezioni nazionali giovanili: dopo aver disputato un incontro con l’Under 16 tedesca, Vincenzo ha deciso di indossare la maglia dell’Italia, con cui ha giocato nelle Under 17, 18,19, per un totale di 20 match, conditi da una rete, realizzata con l’Under 18 contro la Romania.

Per lui si tratterebbe della prima esperienza tra i professionisti: la trattativa per portarlo alla Turris è attualmente in fase molto avanzata, mancherebbero solo i dettagli per chiudere l’accordo.