Disagio psichico, apre casa alloggio immersa nel verde a Torre del Greco: produrrà anche prodotti bio

"Il Giardino di Titti" sarà la casa per 10 persone con disagi psichici

Si chiama “Il Giardino di Titti” la nuova struttura di accoglienza per adulti con disagio psichico inaugurata alcuni giorni fa a Torre del Greco: recuperata una bellissima villa immersa nel verde.

Apre “Il Giardino di Titti”: accoglierà persone con disagio psichico

Una villa su due piani circondata da un ampio giardino ed incorniciata da una terrazza vista mare: questo è “Il Giardino di Titti”, struttura accreditata dalla Regione Campania e gestita dall’impresa sociale Liberamente, società del gruppo di imprese sociali Gesco con la cooperativa Advance.

La struttura, frutto di un lungo ed oneroso lavoro di recupero, sorge nel quartiere Leopardi ed accoglierà 10 persone affette da patologie psichiatriche. I pazienti saranno seguiti da una équipe socio-sanitaria specializzata, per un intervento socio-psico-riabilitativo a medio o lungo termine.

Villa immersa nel verde: l’importanza dell’Orto sociale

“L’obiettivo del servizio è di migliorare la qualità di vita degli ospiti e valorizzarne le competenze personali e sociali necessarie al loro reinserimento sociale”, spiegano i responsabili della struttura. A questo scopo, gli utenti saranno coinvolti in una serie di attività di socializzazione, percorsi formativi e laboratori.

Tra le altre, potranno prendersi cura dell’Orto sociale, uno spazio verde di circa 5.000 metri quadri sui quali saranno coltivati e pronti per la distribuzione a km 0 tantissimi prodotti bio. Sono infatti noti i benefici apportati dalle attività all’aria aperta e dall’impiego manuale delle persone con disagio psichico e sociale: la struttura di Leopardi offrirà ampi spazi per raggiungere questi obiettivi e favorire il reinserimento.

Ass.Trapanese: “Accoglierà anche pazienti da Napoli”

La struttura con i suoi spazi già pronti e le attività in cui si articola il progetto complessivo sono stati presentati nel corso di una festa aperta alla cittadinanza martedì 23 luglio. Oltre ai responsabili delle realtà associate che gestiranno la struttura, erano presenti l’assessore al welfare del comune di Napoli Luca Trapanese e la consigliera Valentina Ascione in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Torre del Greco.

In particolare, Trapanese ha espresso soddisfazione per questa nuova apertura annunciando che “Il Giardino di Titti” sarà essenziale per accogliere anche utenti provenienti dalla città di Napoli, la quale affronta un’insufficienza di strutture del genere.