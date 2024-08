Piripì, la storia e il successo della tabaccheria torrese per eccellenza: dalle “galline” all’Iqos

Viaggio nella storia e nella quotidianità di Piripì, la rinomata tabaccheria di via Roma 25 a Torre del Greco: oggi, un punto di riferimento nel mondo del tabacco, delle e-cigs e delle idee regalo per amanti dei sigari.

Tabaccheria Piripì, un viaggio nella storia

Piripì non è una tabaccheria qualsiasi. È un punto di riferimento, anche geografico, a Torre del Greco. L’appuntamento fisso di tanti: fumatori vecchi e nuovi, golosi, studenti e tentatori di fortuna. Quel posto dove i torresi vanno a cercare quella marca di sigaro o sigaretta, quel servizio di pagamento o quella caramella che non trovano altrove. Un pezzo di storia al centro della città, dal nome caratteristico ed inconfondibile.

A gestirla, oggi, è Antonio Ruotolo, che ci racconta una storia che affonda le radici in immagini in bianco e nero. La tabaccheria di via Roma a Torre del Greco fu rilevata da suo nonno Michele, nel 1971: più di mezzo secolo fa. “Il nonno ci sapeva fare. Lui raccontava che quando uscì la canzone “Mille lire al mese”, in realtà era capace di guadagnare mille lire ogni due giorni”, racconta Antonio.

Ma gli inizi sono stati tremendi: “È partito da ‘sotto zero’. Non ha mai conosciuto il padre, ed ha perso sua madre da giovane. Ha cominciato a lavorare da bambino, vendeva quello che c’era: frutta, calzini, in giro per Napoli. Anche durante la guerra, come tanti a quei tempi, cercava di fare affari”.

Le origini del curioso nome

Nonno Michele riuscì ad aprire, insieme alla sua amata moglie Grazia Ficco, un bazar in via Libertà a Torre del Greco, “abbascio ‘a mare“, dove portava avanti l’attività di vendita. Da qui deriva anche il nome storico: “Aveva delle galline che allevava in strada. Quando arrivava da via Comizi le chiamava con un suono… pi pi pi. La gente del quartiere cominciò a chiamarlo Piripì”.

Si sposò a 18 anni e a 45 aveva messo da parte abbastanza soldi per andarsene “in pensione”, investendo anche nell’odierna tabaccheria di via Roma nella quale cominciò a lavorare il papà di Antonio, Ciro Ruotolo. Dal 1973 Ruotolo senior non ha mai lasciato il suo posto dietro al bancone ed ancora oggi è spesso lì al suo intoccabile posto: tanto che i più affezionati clienti si incuriosiscono quando non lo vedono.

Il nonno è stato sempre presente negli anni di avvio dell’attività, ricercando l’acquisto migliore in giro per offrire merce ai prezzi più competitivi. Poi la famiglia si è allargata: ai tabacchi sono stati aggiunti i prodotti di cartoleria, negli anni ’80 i giocattoli. Settori che si sono sviluppati per conto proprio negli anni più recenti e curati da altri membri della famiglia, lasciando alla sede storica la sua tradizionale attività di tabaccheria e ricevitoria.

Il valore aggiunto di Piripì: “Qui si sorride sempre”

“Oggi il cliente che entra in negozio acquista dalla semplice caramella alle sigarette. Poi ci sono tutti i servizi telematici su cui siamo completi a 360 gradi: bollette, bollettini, Mooney, tutti i tipi di pagamenti e ricariche dalla Postepay ai conti Playstation ed Xbox, giochi, lotto, superenalotto, ‘gratta e vinci’. Ma soprattutto le persone sanno che qui trovano sempre un sorriso”.

Il sorriso è un prodotto non banale nella frenetica vita contemporanea, e da Piripì non si vende: si regala. Piripì è la tabaccheria per antonomasia dei torresi anche per questo: non solo perché si trova in una centralissima zona di passaggio (e di passeggio), non solo perché vi si trova ciò che da altre parti non c’è. Il sorriso parte già dall’insegna.

Anima storica in un ambiente giovane

Un’attività storica ma tutt’altro che “vecchia”: anzi, il restyling di qualche anno fa ha reso i locali ancora più invitanti, luminosi ed accoglienti. Infatti la clientela giovane costituisce una buona fetta degli affezionatissimi. “Sanno anche che qui ci sono sempre 7-8 persone pronte a soddisfare ogni richiesta con la musica in sottofondo ed il sorriso sulle labbra. Sai quanta gente viene da noi raccontando di essere stati dal tabaccaio ‘tal dei tali’, dicendo ‘non ci vado più, quello non si fa una risata? Voi invece ridete sempre”.

Poi c’è la cura dei dettagli nei colori, nella luce. Nella posizione delle caramelle e nella gradazione dei colori. “Ormai è una mia passione: la sera, prima di chiudere, devo riempire gli espositori di caramelle e cioccolatini, sistemare tutto a modo mio. I nostri espositori sono sempre forniti, sono uno spettacolo da guardare e ci sono cose introvabili altrove. Scommettiamo che, se compri un pacchetto di sigarette, al 100% compri anche le caramelle?”.

I servizi sono disponibili anche quando il negozio è chiuso: grazie al fornitissimo H24 esterno è infatti possibile effettuare anche ricariche in ore serali e notturne per tutti gli operatori telefonici e gli altri conti online come Dazn, Amazon o Netflix. Ovviamente, è anche possibile acquistare sigarette e prodotti di tabaccheria.

Piripì oggi: Iqos Partner e specialisti in sigari

Piripì è partner IQOS con un ampio spazio dedicato al nuovo modo di fumare: un mondo che si è aperto alla modernità diventando attraente e, a quanto pare, meno pericolosa delle sigarette classiche. Ma per i più tradizionalisti, la storica tabaccheria torrese è diventata negli ultimi anni specializzata in sigari.

“Parecchi hanno solo il sigaro classico, o magari quello cubano: noi, invece, abbiamo ampliato lo spazio anche fisico dedicando un’intera vetrina ai sigari e agli accessori: prodotti di livello elevato come i sigari dominicani, non da meno di quelli cubani. Stiamo approfondendo la specializzazione da alcuni anni, anche in termini di conoscenze personali sui sigari. Li abbiamo sempre commercializzati ma oggi offriamo una conoscenza in più: non è un settore nel quale ci si improvvisa, dall’oggi al domani”.

Una vetrina specifica, deumidificata, nella quale risaltano le più spettacolari confezioni di sigari: cofanetti in legno che incantano gli appassionati e che difficilmente si trovano se non allontanandosi per chilometri dalla città del corallo. Così i portasigari, i tagliasigari, gli accendini più particolari (oltre alla vasta scelta di Clipper) e le confezioni con gli inebrianti sigari dominicani trovano il posto ideale per essere esaltati e diventare vere idee regalo cult. Senza dimenticare le penne Dupont, di cui Piripì è esclusivista in zona.

Tabaccheria Piripì: gli orari, i contatti, dove si trova

La tabaccheria ricevitoria Piripì si trova in via Roma 25 a Torre del Greco.

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.45.

Il sabato dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Da settembre a giugno aperti anche la domenica, mezza giornata, dalle 10.00 alle 13.00.

Telefono: 081 881 8139

Instagram: @tabaccheriapiripi