Turris, un libro paga pesante: sono tre gli allenatori sotto contratto

Continua la preparazione in casa Turris in vista dell’impegno di Coppa Italia, in programma domenica sera allo stadio Liguori contro il Team Altamura. Nel frattempo, la società prosegue le attività di mercato, cercando le migliori opportunità per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Mirko Conte, che in conferenza stampa si è dichiarato fiducioso del proprio organico. Tuttavia, in tema di allenatori, i corallini si trovano in una situazione tutt’altro che semplice, con tre tecnici attualmente a libro paga.

Caneo, Menichini e Conte: la lista dei tecnici a libro paga pesa sulla Turris

Una situazione complessa, specialmente per una squadra di Serie C. Attualmente, la Turris si ritrova con tre allenatori a libro paga. Il primo è l’attuale tecnico in carica, Mirko Conte, entrato nelle dinamiche coralline un mese fa. La nuova società ha deciso di scommettere su di lui per la propria panchina, considerandolo pronto e fiducioso dopo l’esperienza positiva alla Juventus Next Gen. Tuttavia, oltre a lui, ci sono i nomi di Leonardo Menichini e Bruno Caneo, che l’anno scorso si sono alternati alla guida della Turris.

La situazione più delicata riguarda Bruno Caneo, il tecnico sardo che ha ancora due anni di contratto. Finora non è stato possibile trovare un compromesso con la nuova società, e la questione è resa più complessa dalle alte cifre coinvolte, che si aggirano intorno ai 200 mila euro complessivi. Questi costi potrebbero essere azzerati in caso di un accordo tra il tecnico e una nuova squadra. Un altro caso problematico è quello di Leonardo Menichini, che si è ritrovato senza panchina nonostante un rinnovo automatico meritato sul campo grazie a una miracolosa salvezza condotta in modo impeccabile. Anche con lui l’accordo non è ancora stato raggiunto. Il tecnico di Ponsacco è stato esonerato dalla nuova dirigenza corallina, rimanendo a libro paga per un’altra stagione.