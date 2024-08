Le probabili formazioni di Turris-Team Altamura: Conte tra indisponibili e partenti

La Turris si prepara alla prima partita di stagione. Questa sera alle ore 21:00 all’Amerigo Liguori i corallini di Mirko Conte ospiteranno la neopromossa Team Altamura per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Un turno non semplice per la Turris, sia perché gli ospiti arrivano carichi e con due ex d’eccezione come Daniele Franco e Vito Leonetti. Ma alla Turris pesa la situazione fideiussione che ha messo fuori tutti i nuovi acquisti, motivo per cui i padroni di casa partono con tanti dubbi di formazione e soprattutto una panchina cortissima che sarà completata da molti under che potranno poi mettere minuti preziosi nelle gambe a partita in corso.

Le probabili formazioni di Turris-Team Altamura

Tanti dubbi per Mirko Conte e soprattutto tanti gli indisponibili. Oltre i nuovi acquisti, il tecnico non rischierà chi invece ha le valige in mano, proprio per evitare brutte sorprese dell’ultimo minuto, in una sessione di mercato già fin troppo complessa in sede d’uscita. In porta c’è Marcone, difesa a tre composta da Ricci, Maestrelli e De Siato (under). Fuori Esempio, considerato nuovo acquisto e fuori anche Cocetta che aspetta offerte e destinato salvo cambi di programma alla cessione. In mediana ci sono Scaccabarozzi e Pugliese, intoccabili, sulle fasce invece spazio al giovane Porro, sorpresa del ritiro estivo e Nicolao. Fuori dunque Contessa che aspetta la cessione e Casarini (anche lui rimane sul mercato, salvo cambiamenti contrattuali). In avanti dovrebbero agire Giannone e Siega, l’unico dei partenti che dovrebbe esserci dal primo minuto viste le troppe indisponibilità. Sul centrocampista ex Sudtirol però ci sarà da riflettere fino all’ultimo e non è impossibile un esordio under al suo posto. In avanti il lavoro sporco a Luca Nocerino, unico attaccante a disposizione che in passato ha giocato anche da falso 9.

TURRIS (3-4-2-1): Marcone, De Siato, Ricci, Maestrelli; Nicolao, Scaccabarozzi, Pugliese, Porro; Giannone, Siega, Nocerino