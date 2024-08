Il maltempo ed i temporali sono giunti, come era stato previsto, a Napoli ed in Campania. Un evento tanto atteso quanto sperato, che ha portato un’interruzione del caldo opprimente di una estate praticamente senza pause dall’afa. Non sono mancati dei disagi, nonostante la pioggia ed il vento non siano stati particolarmente violenti: a Torre del Greco, sulla Litoranea, alcuni alberi sono caduti mentre i lidi hanno subito dei danneggiamenti.

Danni del maltempo a Torre del Greco

La pioggia ha cominciato a cadere alle prime ore del mattino, abbassando in maniera sensibile la temperatura percepita dal corpo umano. Nelle zone immediatamente sul mare, come sappiamo, gli effetti del maltempo sono sempre più gravi. Non è un caso dunque che proprio sul litorale della città del corallo si siano verificati questi inconvenienti.

Una situazione da controllare e monitorare, dato che tra oggi e domani sono previste altre precipitazioni. Secondo le previsioni del meteo si potranno verificare dei veri e propri acquazzoni che, dopo tante settimane di siccità e di grande energia accumulata con il caldo, potranno dare vita a fenomeni piuttosto violenti che potrebbero colpire soprattutto una vegetazione già messa a dura prova.