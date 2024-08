Portosalvo, un quartiere in festa: la Madonna sarà in processione sia in strada che sul mare

Festa nella parrocchia di S.Maria di Portosalvo a Torre del Greco: dal 31 agosto all’8 settembre l’ormai tradizionale appuntamento estivo che si chiuderà con la suggestiva processione sul mare.

Portosalvo, festa in strada e sul mare

Una festa che ormai fa parte delle tradizioni estive quella di S.Maria di Portosalvo, nella zona porto a Torre del Greco. La festa tornerà ad animare la contrada dal 31 agosto all’8 settembre: durante questa settimana si alterneranno momenti di raccoglimento, riflessione e preghiera con manifestazioni musicale esterne e serate divertenti per tutti i parrocchiani e non solo.

“La Madonna benedirà il nostro porto, i pescatori, lo specchio del nostro mare. Ci prepareremo a vivere questi giorni di festa con una settimana intensa di preghiera. Sì, perché pregare è respirare, pregare è vivere di Dio, è lasciare che Dio viva in noi e per mezzo di noi”, scrive nell’invito alla festa il parroco don Vincenzo Vitiello.

Poi un pensiero anche per chi vive in terre devastate dai conflitti: “Molte volte, durante le apparizioni, la Vergine Maria ha esortato alla preghiera, a pregare per la pace nel mondo, soprattutto in questo momento così delicato e difficile”.

Festa di Portosalvo, il programma

Si comincia sabato 31 agosto alle 18.30 con il S.Rosario seguito dalla celebrazione dell’Eucarestia. A presiederla, don Giuseppe Rosoni, parroco di Santa Maria di Portosalvo in Gaeta, nel 25° anniversario di Sacerdozio. Serata di divertimento e musica con lo spettacolo “La Corrida” negli spazi all’esterno della chiesa parrocchiale.

La settimana di preghiera sarà segnata dalle consuete celebrazioni eucaristiche alle 7 del mattino e alle 19, precedute dal S.Rosario. Tanti i sacerdoti che verranno a Portosalvo durante la settimana di preghiera per presiedere le celebrazioni: mons. Nicola Longobardo, don Antonio Smarrazzo, don Mario Pasqua, don Antonio Ascione, don Fabio Pandullo. Atteso per venerdì 6 settembre l’arrivo del Card. Crescenzio Sepe. La serata di venerdì sarà animata dai “The Dreamers” con musica e balli sotto le stelle.

Doppia processione, sabato in strada e domenica in mare

La Madonna benedirà la propria comunità sia da terra che dal mare: sabato 7 settembre, a partire da dopo la celebrazione eucaristica delle 18.30, prenderà il via la processione che attraverserà le vie del quartiere. Il percorso previsto è il seguente: Corso Garibaldi, via Principal Marina, Largo Gabella del Pesce, Largo Bandito, corso Cavour, via che conduce alla Marina, largo Benigno, traversa Libertà, via libertà italiana, via Fontana, via Pica, via Mons. Felice Romano, via Calastro, spiaggia del Fronte e successivo rientro in parrocchia.

Ma l’attesa è tutta per la suggestiva processione che vedrà l’immagine della Madonna solcare il mare torrese partendo dalla Banchina di Levante: la partenza è prevista per domenica 8 settembre, alle ore 17.30 ed il rientro alle 20.00 quando si terrà la celebrazione eucaristica sulla banchina, presieduta da Mons. Michele Autuoro ed animata dal Coro Cittadino di Torre del Greco.