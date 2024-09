FOTO/ Villa Comunale, le scale sono in condizioni disastrose: la protesta arriva sui social

Villa Comunale, le scale in condizioni disastrose

A pochi mesi dalla fine dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale “Ciaravolo” a Torre del Greco, sono tante le segnalazioni di cittadini che lamentano condizioni igieniche inaccettabili nelle zone circostanti.

Villa Comunale, protesta social sulle condizioni delle scale

La Villa Comunale Ciaravolo è sempre nel mirino degli incivili: tante le proteste che si sollevano anche a mezzo social sulle condizioni, in particolare, delle scale che dal polmone verde di corso Vittorio Emanuele portano al piazzale Cesare Battisti.

Le foto pubblicate da una cittadina, corredate da un attento racconto della situazione, dipingono una situazione disastrosa: ma, stando al racconto riportato, si tratterebbe di uno scempio causato soprattutto dall’inciviltà dei cittadini, alla quale pure i più solerti tra gli operatori ecologici non riuscirebbero a mettere un argine.

“Un pezzo di vetro si è conficcato nel ginocchio di una ragazza”

“Tutti gli sforzi di Giovanni, l’operatore che pulisce in maniera eccellente, sono vani (spesso legittimamente imprecando contro i vandali che deliberatamente sporcano, nonostante la presenza di più bidoni, lasciando a terra ogni cosa e riempendo le scale di cocci di vetro di bottiglie di birra che vengono lanciate), perché dal pomeriggio alla sera tardi, gruppi di ragazzi, non sempre perbene, stazionano, bivaccano e danno sfogo a tutta la loro inciviltà sia sulle scale, sia nei piccoli spazi laterali dove sono posizionate le panchine”, è il racconto pubblicato da Anna Martino sul gruppo Facebook cittadino “Succede a Torre del Greco”.

“Ebbene lì si trova a terra di tutto. Perfino gli escrementi umani di un homeless che dorme nei paraggi. Ma telecamere che inchiodino questi incivili […] non si possono installare? Come è possibile che dobbiamo sottostare a tanta inciviltà? L’altro giorno una ragazza è inciampata su un pezzo di vetro che le si è conficcato nel ginocchio.

“I giovani non hanno spazi? Non ci credo, dovrebbero essere mantenuti meglio”

Onestamente non credo più nemmeno nell’affermazione che ‘i ragazzi non hanno spazi dove stare o socializzare’: anzi, proprio perché gli spazi comuni sono pochi dovrebbero essere mantenuti più puliti e con maggiore rispetto. Se uno è incivile in spazi ridotti o praterie immense resta incivile.

A nulla sono valse le innumerevoli raccomandazioni fatte di sera, di non lasciare bottiglie, cartoni delle pizze o lattine a terra, ma depositarle nei bidoni presenti a 60 cm di distanza. I ragazzi continuano imperterriti a mangiare e bere lasciando a terra lattine e bottiglie di vetro e poi ‘spinellandosi’ a gogò inizia la gara a chi raggiunge livelli più alti di inciviltà.

Ma io dico non sarebbe più bello e salutare farsi una passeggiata magari al porto, comprarsi una pizza, e dividerla con amici, un gelato o un panino, con un pò di musica o una chitarra e divertirsi a cantare?”