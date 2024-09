Torre del Greco sostiene la candidatura di Pompei “Capitale della cultura 2027”

Tra i comuni che sostengono la candidatura di Pompei come Capitale italiana della cultura 2027 si accoda Torre del Greco con una delibera approvata ieri 3 settembre.

Torre sostiene Pompei “Capitale della cultura”

Anche Torre del Greco sostiene la candidatura di Pompei a capitale italiana della cultura per il 2027. È quanto stabilito con la delibera che la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato ieri, martedì 3 settembre, nel corso della prima seduta di giunta dopo la pausa estiva.

Il primo cittadino e il suo esecutivo hanno dunque risposto positivamente alla richiesta pervenutogli direttamente dal sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, con la quale si invitava l’ente ad “attuare forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione di un complessivo progetto di conservazione, valorizazione e fruizione sostenibile, con la finalità di implementare e migliorare l’offerta turistica e sostenere il dossier per la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento alla città di Pompei del titolo di capitale italiana della cultura per l’anno 2027”.

La giunta torrese, nell’atto licenziato dall’esecutivo, ha preso atto che la candidatura, “indipendentemente dal risultato della selezione, rappresenta una rilevante occasione per la crescita culturale di tutta la regione Campania, ponendola al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale per il rilievo che assume anche in termini di promozione turistica”.

Importanti ricadute per tutta la provincia

Importanti ed ambiziosi gli obiettivi dichiarati: il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il superamento del ‘cultural divide’; il rafforzamento della coesione nonché dello sviluppo della partecipazione pubblica; il rafforzamento degli attrattori culturali per lo sviluppo di flussi turistici, anche in termini di destagionalizzazione delle presenze turistiche; l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine di un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni e del miglioramento dell’accessibilità.

Ed ancora: la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi; il conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale; il perseguimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu.

Il Comune di Torre del Greco, attraverso l’istruttoria curata dal dirigente Gaetano Camarda, ha stabilito che l’adesione al progetto denominato Pompei Continuum “produrrà evidenti vantaggi per gli enti aderenti, anche come richiamo turistico oltre che vetrina culturale. Infatti, fare sistema sulle politiche culturali e di sviluppo territoriale locale, anche a prescindere e nelle more degli esiti della prima fase della selezione per la candidatura di Pompei, potrà rafforzare l’offerta culturale integrata di tutto il territorio provinciale”.