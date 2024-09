Finalmente Turris: Scaccabarozzi e Morrone stendono il Latina 2-0

La Turris vince e finalmente convince nella splendida cornice di pubblico dell’Amerigo Liguori contro il Latina dell’ex Padalino. A decidere la partita sono due eurogol: quello di Scaccabarozzi nel primo tempo e quello di Morrone nella ripresa a volo di destro. I corallini dunque vedono migliorare e non poco la propria classifica mettendo a segno i primi tre punti della stagione contro una diretta rivale alla salvezza finale.

La cronaca di Turris-Latina

La sfida parte subito ad alto ritmo con la Turris che prova a dimostrarsi subito in partita. Al 15’ squilla la tromba Giannone con palla bloccata dal portiere ospite. Al 20’ i corallini passano in vantaggio con un eurogol di Scaccabarozzi che da oltre trenta metri insacca nell’angolo alla sinistra di Cardinali. Il Latina prova a rispondere al 35’ con l’ex Ercolano che fallisce clamorosamente da pochi passi facendosi bloccare da un super Marcone.

Al 49’ il Latina sfiora subito il pareggio con Di Livio che di destro sfiora il palo alla sinistra di Marcone. Dieci minuti dopo la Turris risponde con Onofrietti ma la palla viene deviata in corner. Al 69’ Giannone ha una colossale occasione ma al posto di servire il libero Trotta alla sua sinistra prova a colpire da solo trovando solo il corner. Al 71’ raddoppio corallino altro eurogol, stavolta è Morrone che al volo da fuori insacca e regala il 2-0 ai suoi. Nel finale la partita vive di una fase altamente spezzettata, tanto nervosismo in campo e poche azioni degne di nota, il tutto interrotto da una serie di cambi da entrambe le parti. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi nella festa del Liguori per il primo successo stagionale dei corallini.