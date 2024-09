VIDEO/ Tanti auguri Turris: la sorpresa dei tifosi scoccata la mezzanotte

Compleanno in casa Turris. La squadra di Torre del Greco compie oggi 80 anni. Un traguardo storico, una squadra che ha regalato ai tifosi una girandola di emozioni senza fine. Una vera e propria giostra con alti e bassi che ha costellato ottanta anni di storia e tradizione. Promozioni, campionati vinti, dalla gioia di Avellino a quella del ritorno in C, i tanti bomber passati e le bandiere che hanno fatto innamorare tantissime generazioni. Come non citare Vincenzo Strino, simbolo di una squadra e di una città intera.

La sorpresa dei tifosi della Turris al Liguori, la mezzanotte dell’ottantesimo si apre così

Stanotte un nutrito gruppo di tifosi per omaggiare il compleanno della Turris si è riunito all’interno dello stadio Amerigo Liguori inscenando una spettacolare coreografia con fumogeni (rigorosamente rossi), bandiere e gran finale con fuochi d’artificio. Tante le persone presenti attorno lo stadio e sui balconi dei palazzi che fanno da cornice al Liguori. I video sui social sono diventati rapidamente virali, tantissimi i complimenti per chi ha organizzato la sorpresa, il colpo d’occhio è stato apprezzato da tutti.

Dal fronte societario, la Turris ha annunciato che oggi pomeriggio alle 18:00 ci sarà una conferenza stampa (ad inviti) per illustrare tutto il programma di eventi, che come riferito saranno vari nel corso dell’anno. Dopodiché alle 20:00 ci sarà un incontro con i tifosi allo stadio per festeggiare assieme lo storico traguardo raggiunto. Questo il comunicato ufficiale:

“La S.S. Turris Calcio s.r.l. comunica che quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della costituzione del sodalizio sportivo. Il giorno 10 settembre 2024 inizieranno le celebrazioni che dureranno un anno intero con un calendario ricco di eventi. Sono previsti molti momenti sportivi ed istituzionali che daranno la massima visibilità nazionale alla nostra gloriosa società sportiva. Sono stati coinvolti tanti personaggi e sportivi vicino alla Turris. Il giorno 10 settembre 2024 alle ore 18.00 nella sala conferenze dello stadio i dirigenti della società presenteranno gli eventi previsti per l’anniversario. L’accesso alla presentazione è solo su invito. Dalle ore 20.00 ci sarà un momento conviviale con i tifosi”.