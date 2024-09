Villa Macrina diventa un teatro all’aperto: sette spettacoli per la nuova edizione di ArtTorre

Torna il teatro a Villa Macrina con l’iniziativa del comune di Torre del Greco denominata ArtTorre: un’idea che da spazio e palco alle tante compagnie amatoriali (e non solo) cittadine. Spazio anche a musica e danza.

ArtTorre, torna il teatro a Villa Macrina

Prenderà il via domenica 22 settembre la nuova edizione di ArtTorre, rassegna teatrale, musicale e di danza che per la seconda volta animerà l’autunno della città del corallo. Un’occasione che offre un palco alle tante compagnie presenti sul territorio cittadino, spesso costrette a provare in locali angusti ed esibirsi in spazi privati ed a pagamento.

Location unica, quest’anno, per la kermesse che l’amministrazione comunale guidata da Luigi Mennella ha deciso di riproporre per il 2024 sotto l’egida del direttore artistico Gigi Di Luca: saranno i giardini di Villa Macrina in via Nazionale, nel quartiere S.Maria La Bruna, ad ospitare gli spettacoli.

Spettacoli, musica e danza: il programma completo

Si parte domenica 22 settembre con lo spettacolo “Viviani per strada”, portato in scena dall’Associazione Cuore di Gesù. Venerdì 27 settembre è la volta dei “Ladri di copioni” e dell’Associazione Culturale Teatrale “Balagancik” con “Lo sguardo di Eduardo”. Ancora teatro il giorno successivo, 28 settembre, con “Napoletanata” a cura delle associazioni “Anema e core”, “Adagi”, “Amici della musica”.

Venerdì 4 ottobre lo spettacolo “Lo sguardo di Eduardo” sarà portato in scena dalle associazioni “Teatro Club Gino Roma fin dal 1972”, “Media Musical” e dalla parrocchia S.Maria di Portosalvo. Sabato 5 ottobre sarà dedicata ad un altra icona dell’arte napoletana: “Tra Raffaele e Viviani”, rappresentata dall’associazione teatrale “Gianni Pernice” e dall’associazione “Merope”.

Spazio alla musica domenica 6 ottobre con lo spettacolo “Classica e dintorni” che vedrà sul palco l’associazione culturale “Melallucca”, l’associazione “Amici della lirica” e l’associazione culturale musicale torrese. Chiusura l’11 ottobre, venerdì, con “Semi di gioia”, a cura dell’Associazione Disabili Torresi, Associazione “Le Ballet” e centro sportivo “World Dance”. Per tutti gli spettacoli l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.