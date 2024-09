La Turris blocca il Sorrento al Viviani: finisce 0-0 il derby campano

La Turris pareggia al Viviani contro il Sorrento per 0-0. Gli uomini di Conte confermano l’ottimo momento difensivo (terza porta inviolata di fila) ma fanno ancora una volta fatica a trovare la via della rete. I corallini salgono a quota cinque in classifica e martedì ospiteranno l’Avellino per il terzo derby di fila. In attesa delle partite di domani i biancorossi fanno un altro piccolo salto in avanti in classifica.

La cronaca di Sorrento-Turris

Parte meglio il Sorrento con Panico e De Francesco che nei primi minuti spaventano Marcone ma peccano nella mira. All’11’ ci prova Bolsius ma come le precedenti due conclusioni anche questa finisce sul fondo. La Turris bussa alla porta dei padroni di casa direttamente al 29′ con Onofrietti che trova la buona parata del portiere del Sorrento. Nel finale di tempo ci prova per ben due volte Guadagni, prima trovando Cocetta e poi in sforbiciata, mettendo la palla sul fondo. Prima del duplice fischio c’è un sussulto corallino con Onofrietti che però sacrifica la potenza e il pallone arriva docile verso il portiere.

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Trotta per Onofrietti e lo stesso ex Avellino sfiora il gol pochi secondi dopo con un tiro da centrocampo che sfiora il palo della porta di Del Sorbo mal posizionato. Al 57′ ci prova Casarini dalla distanza, palla deviata dal portiere. Conte prova a cambiare le carte in campo inserendo anche Castellano. Al 66′ Ndiaye sfiora il gol non trovando l’impatto col pallone da ottima posizione. I ritmi si abbassano, la Turris ha una mezza chance con Scaccabarozzi che però perde l’attimo per concludere a rete. All’89’ ci riprova Trotta ma la sua conclusione finisci abbondantemente alta. Al 93′ l’ultima chance ce l’ha il Sorrento con un tiro dal limite che sfiora il palo della porta di Marcone rimasto fermo.