ADDIO/ Morto il “Barone” Gennaro Cirillo, imprenditore ed ex presidente Turris: fu anche vicesindaco

Si è spento a 73 anni il “barone” Gennaro Cirillo: una vita da imprenditore con la passione per la politica.

L’ultimo saluto al “Barone” Gennaro Cirillo

Il titolo ufficiale era quello di Commendatore ma era da tutti conosciuto come il “Barone” Cirillo: imprenditore nel campo delle forniture di gas, Gennaro Cirillo si è spento all’età di 73 anni nella giornata di sabato 21 settembre.

Numerose le personalità presenti al rito funebre per l’ultimo saluto ad un personaggio conosciutissimo a Torre del Greco: i funerali si sono svolti nella chiesa di S.Maria del Buon Consiglio, nel quartiere Leopardi, ieri 22 settembre alle ore 17.00.

La passione politica: fu vicesindaco e tra i primi leghisti del sud

Tra i tanti presenti, anche numerosi esponenti della politica torrese: il “Barone” ha infatti avuto sempre grande passione per la cosa pubblica, lasciando la firma su diverse stagioni politiche all’ombra del Vesuvio. Arrivò ad essere vicesindaco di Ciro Borriello nel 2007, per alcuni mesi.

Già consigliere comunale eletto in diverse tornate elettorali a partire dalla fine degli anni ’90, Cirillo è anche stato assessore nella città del corallo agli inizi del 2000. Suscitò non poco scalpore la candidatura del commendatore Cirillo alle elezioni europee del 2009 sotto la bandiera di quella che allora si chiamava ancora Lega Nord e portava il nome di Umberto Bossi nel simbolo.

Un partito ben diverso da ciò che è oggi, almeno nella forma. Al tempo, era ancora fortemente radicato al nord ed intriso di ambiguità verso il Meridione: ma nel bottino del carroccio, il barone riuscì a veicolare oltre mille voti soltanto dalla sua Torre del Greco, a testimonianza anche del seguito incondizionato che riusciva ad avere.

Cirillo, presidente Turris mai dimenticato

Poco prima, tra il 2006 ed il 2008, vi fu la parentesi sportiva di Gennaro Cirillo: il Barone fu infatti, in quegli anni, presidente della Turris. Stagioni non facili per la squadra corallina, alla quale Cirillo portò una ventata di speranza ed importanti investimenti per puntare al ritorno nel calcio professionistico che, però, non avvenne.

Un impegno, però, da sempre riconosciuto da gran parte della tifoseria corallina dalla quale sono arrivati numerosi attestati di cordoglio per l’ultimo saluto all’ex presidente.