In pericolo di vita il 16enne precipitato a Torre del Greco: è stato operato d’urgenza

Sarebbero gravi le condizioni del ragazzo di 16 anni precipitato questa mattina dalla finestra di uno dei piani superiori dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo di Torre del Greco: trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli avrebbe già affrontato un delicato intervento.

Cade giù da scuola a Torre del Greco: grave ragazzo 16enne

Stando alle informazioni raccolte sul luogo dell’incidente, il giovane poco prima dell’inizio delle lezioni sarebbe entrato per primo in aula per poi precipitare rovinosamente dalla finestra. La dinamica della vicenda è ancora da ricostruire: non è ancora stata chiarita la dinamica della caduta né si esclude la pista del gesto volontario. Quest’ultima, al contrario, sembra essere quella maggiormente plausibile come confermato dalla sala stampa dei carabinieri ai nostri giornalisti.

Ad accreditare la seconda ipotesi anche la testimonianza di alcuni studenti che, alla nostra redazione, hanno raccontato che l’episodio potrebbe essere la conseguenza degli atti di bullismo subiti dalla vittima. Attualmente stiamo cercando di verificare la fondatezza di questa ricostruzione che, se confermata, accentuerebbe la gravità della tragedia. In ogni caso, indipendentemente dalle motivazioni che avrebbero spinto il giovane a compiere l’atroce gesto, le indagini degli investigatori al momento propendono verso il suicidio.

Subito dopo la caduta, il 16enne è stato trasferito all’Ospedale del Mare. Pare che al momento sia ricoverato in gravi condizioni, con numerose fratture che avrebbero reso necessario un intervento d’urgenza. Sembra che il giovane soffrisse di lievi disabilità e che a lui si affiancasse un insegnante di sostegno.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.