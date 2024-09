Torre del Greco, le condizioni del 16enne precipitato restano gravissime dopo l’operazione

Resta in condizioni gravissime lo studente di 16 anni precipitato questa mattina dai piani alti dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo di Torre del Greco. L’Asl Napoli 1 ha smentito la notizia della presunta morte del ragazzo che circola da ora di pranzo.

Restano gravissime le condizioni del 16enne caduto nel cortile dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo di Torre del Greco

Le sue condizioni restano gravissime, ma fino all’ultimo aggiornamento delle 18,15 circa non ci sono stati ulteriori peggioramenti.

Per quanto riguarda le indagini condotte dai carabinieri e polizia, l’ultima versione ufficiale fornita è relativa ad un possibile tentativo di suicidio. Secondo le ricostruzioni raccolte dalla nostra redazione all’esterno della scuola, il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.