Pride Vesuvio, sabato 28 settembre il corteo a Torre del Greco: ecco il percorso e gli ospiti

Mancano pochi giorni al primo Pride della storia nella città di Torre del Greco: svelato il percorso e gli ospiti che saranno presenti alla manifestazione.

Primo Pride a Torre del Greco: ecco il percorso

L’onda arcobaleno del Pride arriva a Torre del Greco con “Vesuvio Pride”: per la prima volta una manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+ attraverserà le strade della città del corallo. Sabato 28 settembre è la data scelta dall’associazione Pride Vesuvio Rainbow insieme a tante altre realtà associazionistiche per l’evento che gode dei patrocini di Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Torre del Greco.

I partecipanti si concentreranno a partire dalle ore 16.00 nella zona di via Comizi: è da lì che partirà il corteo con un carro che farà anche da “palco” per i numerosi interventi degli ospiti, sia prima della partenza che dopo l’arrivo.

Tre ore di corteo nel centro della città

Dalle 17.00 la carovana si muoverà salendo via Comizi verso piazza Santa Croce ed ancora in via Salvator Noto verso il centro della città. Svolterà in via Roma percorrendola completamente fino ad imboccare corso Vittorio Emanuele passando davanti alla villa comunale “Vincenzo Ciaravolo”.

La manifestazione itinerante proseguirà in via Cesare Battisti dirigendosi verso la zona mare: scenderà via Monsignor Michele Sasso e via Calastro, toccando il porto torrese. Successivamente si dirigerà in via Fontana per poi ritornare in via Comizi, presumibilmente attorno alle ore 20.

Tutti gli ospiti presenti

Numerosi gli interventi previsti prima e dopo il corteo: oltre ai rappresentanti delle autorità che hanno patrocinato l’evento si attendono i contributi del regista Ivan Cotroneo, dell’On. Monica Cirinnà, firmataria della legge che oggi regolamenta le unioni civili, di Vanni Piccolo, dirigente scolastico in pensione conosciuto come il “preside gay”, della scienziata Clementina Sasso, del giornalista ed europarlamentare Sandro Ruotolo e di Francesca Pascale.

Diversi di essi saranno chiamati a ribadire l’importanza della partecipazione ai Pride anche delle persone eterosessuali, per auspicare la definitiva e completa fine di ogni pregiudizio di genere ed il reale ottenimento di uguali diritti e rispetto nella società indipendentemente dagli orientamenti sessuali.

Grandissima la partecipazione di pubblico prevista: si stima, infatti, che all’analogo evento del 2023 a Scafati abbiano preso parte circa 20.000 persone. Numeri che potrebbero verosimilmente aumentare quest’anno nella città del corallo.