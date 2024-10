Tutto pronto per la Vesuvio Mountainbike Race: due percorsi mozzafiato per una gara “vista mare”

Si terrà domenica 6 ottobre la quinta edizione di Vesuvio Mountainbike Race: una gara per gli amanti delle due ruote da montagna nell’incantevole cornice del Parco Nazionale del Vesuvio.

Vesuvio Mountainbike Race, pronti alla partenza

Una gara che ogni amante della mtb dovrebbe sicuramente fare almeno una volta nella vita: così è stata definita la Vesuvio Mountainbike Race, gara che rientra nei circuiti “MTB Race Centro Italia” e “Campania Challenge MTB”. Organizzata dall’ASD Vesuvio Mountainbike, presieduta da Gerardo Ciampa, la corsa giunge quest’anno alla sua quinta edizione.

Ad ospitare la partenza e l’arrivo della competizione sarà, ancora una volta, il parco Valle dell’Orso di Torre del Greco: da lì i partecipanti si dirigeranno tra percorsi sterrati nelle incantevoli pinete e paesaggi mozzafiato che solo il Vesuvio è in grado di offrire.

Due i percorsi di gara: la Granfondo di 42 km per 1600 metri di dislivello e la Mediofondo di 22 km per 900 metri di dislivello. Entrambi i percorsi saranno inediti ed attraverseranno single track realizzati in questi ultimi mesi dai ragazzi dell’ASD Vesuvio Mountainbike nell’ area dell’Associazione Fondiaria “Oasi Vesuvio”. I percorsi di gara di questa quinta edizione saranno orientati sul versante sud ovest del Vesuvio e quindi affacciati sul Golfo di Napoli.

In mountain bike sul Vesuvio: come partecipare

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito mtbonline.it: c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 4 ottobre ed un limite massimo di 300 partecipanti. Saranno premiati sul podio i primi 5 di ogni categoria per entrambi i percorsi.

Inoltre una splendida medaglia di Finisher è garantita a tutti gli atleti che concluderanno la gara.

“La Vesuvio MountainBike Race non è solo una gara, è la festa della mtb sul vulcano più famoso al mondo. Vulcano che per una volta l’anno ci consentono di vivere in mtb”, dichiarano gli organizzatori. Ma una festa che contiene in sè tutti gli elementi dello spettacolo sportivo: dalla location di sicuro impatto al percorso che metterà alla prova gli atleti prima di discese mozzafiato.

L’appuntamento, quindi, è nell’area esterna di Valle dell’Orso, domenica 6 ottobre alle ore 9.30.