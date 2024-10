Lacrime e dolore a Torre del Greco: è il giorno del ricordo di Ciro

Oggi a Torre del Greco si sono fermati gli orologi alle 15,35. A quell’ora è giunta presso la Basilica di Santa Croce l’auto che ha trasportato Ciro Perna per l’ultimo saluto a tutti coloro che lo amavano. Silenzio, pioggia, la tenerezza dei palloncini bianchi che alcuni suoi compagni hanno portato per farli volare più in alto delle nuvole.

Torre del Greco, è il giorno del funerale di Ciro Perna: lutto cittadino

Ci sono le istituzioni, c’è il sindaco Luigi Mennella a rappresentare la cittadinanza. All’esterno della chiesa, il gonfalone del comune di Torre del Greco, che oggi ha dichiarato lutto cittadino. Santa Croce è gremita, come era prevedibile. Aveva 16 anni, Ciro, come tanti dei presenti nella basilica. Nessuno lo dimenticherà. Noi non ti dimenticheremo.