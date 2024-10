Turris, il Pontedera ha scelto Menichini come prossimo allenatore

Arrivano nuove notizie dal mondo Turris. In uscita c’è infatti mister Leonardo Menichini: l’allenatore nativo di Ponsacco è pronto ad una nuova avventura in Serie C sulla panchina del Pontedera, nel girone B. Il tecnico, protagonista della salvezza della Turris lo scorso anno, prenderà il posto dell’esonerato Massimo Agostini (ex calciatore di Cagliari tra le tante). Menichini dunque saluta ufficialmente i corallini, dei quali era ancora un tesserato, dopo averli allenati per metà stagione e averli salvati miracolosamente dalla retrocessione all’ultima giornata di campionato.

Menichini alleggerisce il libro paga della Turris, passerà al Pontedera

Arrivato nella seconda metà di gennaio del 2024, Menichini ha scritto una pagina di storia corallina con una delle salvezze più belle e miracolose per la Turris. In una situazione di caos generale, con i calciatori scontenti e una situazione societaria complessa – tra cui la tormentata questione Guardascione – Menichini ha fatto da scudo per i suoi ragazzi. Insieme al suo staff li ha condotti verso una salvezza conquistata all’ultima giornata grazie al successo contro il Brindisi per 1-2, con doppietta di Giuseppe Nicolao.

Al Pontedera dunque arriva un nuovo ex Turris. I toscani infatti, fino all’anno scorso, sono stati allenati da Max Canzi, che li ha portati per due anni di fila ai play-off prima di salutare quest’estate e sposare il grande progetto della Juventus Women. Per Menichini non sarà una missione semplice: la squadra ha sofferto il grosso ridimensionamento di quest’estate e la classifica la vede al sedicesimo posto con sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. La classifica però è molto corta e un paio di successi potrebbero riportare subito in alto la squadra granata che vuole centrare di nuovo i play-off. Per Menichini dunque una nuova sfida, stavolta anche a pochi chilometri di distanza dalla sua cara Ponsacco.

La redazione di Vesuviolive.it ne approfitta per augurare il meglio a mister Menichini, vero e proprio leader oltre che persona perbene, di altri tempi.