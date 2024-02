Torna sul caso Turris il sindaco Luigi Mennella, che nella sua chiacchierata ai microfoni di VesuvioLive.it sulle varie vicende cittadine è ritornato a parlare anche della misteriosa trattativa mai chiusa tra i Guardascione e il presidente Colantonio per la cessione della squadra corallina. Anche il sindaco però ha dato priorità al campo, spingendo e motivando i corallini al meglio in vista della partita di stasera contro il Picerno e per il difficile cammino che la Turris vivrà nelle prossime settimane.

Le parole del sindaco Mennella sulla turbolenta settimana della Turris

Il paragone goliardico del sindaco sulla vicenda che ha colpito la Turris in settimana: “Questa storia mi sembra lo sketch della Fontana di Trevi con Totò, è inverosimile, ho sentito poco fa il presidente. L’ho sentito carico, gli avevo chiesto se erano arrivati i soldi, ma ha confermato che non è arrivato nulla e che stanno per partire delle azioni legali sulla vicenda. Oramai siamo ben oltre i termini dell’arrivo del bonifico, quindi questi soldi se fossero stati versati ci sarebbero già”.

Il pensiero principale però rimane sul calcio giocato, con i corallini che stasera scenderanno in campo in quel di Picerno per ritrovare la tranquillità e rilanciarsi in classifica: “Mi metto nei panni dei tifosi: l’obiettivo è quello di vedere una squadra che gioca con serenità e guardare il futuro imminente in modo positivo. Poi ho chiesto proprio al Presidente chi ha fatto i nuovi acquisti e mi ha confermato che li ha fatti lui. Noi speriamo che oggi facciamo risultato a Picerno, oggi questo conta, spero che i calciatori abbiano quella tranquillità mentale che serve per una sfida così importante in un momento decisivo della stagione dove tutte le partite sono come delle finali”.

Il primo cittadino aveva già confermato alcuni giorni fa di non aver ricevuto alcun contatto da parte degli acquirenti del club corallino: “Stiamo seguendo comunque la vicenda, non dimentichiamo che lo stadio Liguori è proprietà del comune”.