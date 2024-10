Mennella annuncia: “Cittadella dello Sport, martedì la prima pietra. Novità sul Liguori”

Ieri il sindaco Luigi Mennella è stato ospite negli studi di Vesuvio Live per il canonico appuntamento mensile su tutti i temi della città di Torre del Greco. In risalto questo mese c’è la questione Cittadella dello Sport, con un annuncio che fa felici i tanti sportivi. Il primo cittadino torrese ha poi fatto il punto sulla situazione dello stadio Liguori e la questione Curva Vesuvio.

Le parole del sindaco Mennella tra Cittadella dello Sport e Amerigo Liguori

Il sindaco apre gli annunci partendo dalla Cittadella dello Sport: “Adesso diamo la notizia, domani portiamo in giunta l’atto e tra lunedì e martedì incrociando le dita dovremo mettere la prima pietra del palazzetto dello sport. Stanno preparando il terreno per tutte le costruzioni pensate”.

Turris?: “Sto dialogando continuamente con loro, siamo affianco alla squadra. La storia della curva è una storia particolare, come ben sapete tutti e ho dimostrato anche, abbiamo da ragionare in modo diverso. Dobbiamo standardizzare altri elementi e poi procedere al nuovo bando per l’affidamento dello stadio. Quella curva lì non si fa in un giorno, abbiamo fatto 3 volte il bando e tre volte è stato disertato. Ogni bando chiede 2/3 mesi di preparazione e ora stiamo studiando un modo per renderlo appetibile. Noi però non siamo una società privata, non possiamo pagare un architetto e fare la curva, per questo motivo stiamo ragionando bene per la quarta gara. La nostra volontà ci sta, ma tutto non dipende solo da noi“.

Nuovo stadio?: “Stiamo capendo come procedere, il problema è legato alla procedura di alcuni pagamenti e se affidarci al credito sportivo. Ho già dato mandato per i fondi del progetto preliminare che è tra i 300 e 400 mila euro per questo stadio da 6 mila posti che costerà circa 14 milioni. Dobbiamo capire se anticipare col credito sportivo o meno. Stiamo lavorando dietro le quinte e detto questo procediamo, non ci siamo tirati indietro, i tempi non sono dettati da me sennò lo avrei già fatto”.