Turris, tegola Scaccabarozzi: il centrocampista a rischio per il derby

Tegola Scaccabarozzi per la Turris. Il centrocampista si è fermato in allenamento - Foto Salvatore Varo

La Turris si prepara al derby di venerdì sera contro la Cavese. I corallini arrivano da una doppia battuta d’arresto (contro Trapani e Audace Cerignola) oltre alla conferma arrivata ieri del punto di penalizzazione. Per gli uomini di Mirko Conte dunque serve cambiare registro, anche per risalire la classifica, visto che i corallini sono attualmente al penultimo posto. Nella giornata odierna la squadra ha effettuato un doppio allenamento, dove però si registra lo stop di Jacopo Scaccabarozzi e le sue condizioni saranno controllate domani con alcuni esami.

Stop per Scaccabarozzi ma la Turris è pronta a riabbracciare Jordan Boli

Una perdita che non ci voleva, specialmente in vista del derby di venerdì sera che è di fondamentale importanza. Scaccabarozzi è stato uno degli uomini più usati da Conte, sia da centrale che da esterno nel centrocampo corallino. Da valutare ancora le sue condizioni, ma domani a seguito degli esami si scoprirà qualcosa in più ma la sua assenza per venerdì è quasi certa. Un sorriso invece arriva da Jordan Boli. Il ragazzo scuola Empoli domani tornerà ad allenarsi sul campo dopo qualche giorno di terapia dopo un infortunio muscolare. Da capire se poi sarà già a disposizione nel derby contro il Giugliano oppure si sceglierà la via precauzionale, dando il via libera al rientro solo nella trasferta di Taranto il prossimo 27 ottobre.