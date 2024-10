Turris, ancora problemi: anche Trotta a rischio per la Cavese

La Turris si prepara alla sfida di domani sera contro la Cavese. I corallini alla vigilia della partita si sono riuniti al Liguori per l’ultimo allenamento prima della trasferta e per mister Mirko Conte è sorto l’ennesimo problema. Il tecnico infatti dopo aver perso per infortunio Jacopo Scaccabarozzi, rischia di dover fare a meno anche di Marcello Trotta. L’attaccante ancora a secco di gol preoccupa lo staff medico dei corallini ed avrà bisogno di tutti gli accertamenti del caso prima di capire se sarà arruolabile per il derby oppure no.

Conte perde Scaccabarozzi e forse Trotta. Con la Cavese scelte limitate

In vista della sfida di domani questo è il report del giorno di casa corallina: “Alla vigilia del derby con la Cavese i corallini si sono ritrovati all’Amerigo Liguori per la seduta di allenamento mattutina. Seduta tecnico-tattica e a seguire partitella a campo ridotto per i ragazzi di mister Conte. Rientrato in campo Boli alle prese con allenamento differenziato, non ancora disponibile in gruppo. Out anche Scaccabarozzi. Da valutare le condizioni di Trotta in vista della sfida di domani allo stadio Simonetta Lamberti”.

L’attaccante ex Avellino non sta vivendo un momento facile, complice anche la totale mancanza di gol che non aiuta il morale del calciatore. Per lui saranno fatti tutti i controlli del caso nelle prossime ore per capire se sarà disponibile o meno per il derby di domani sera. In caso di assenza toccherà al neo-acquisto Ekuban a comandare l’attacco, difficilmente sarà proposto il terzetto Nocerino-Onofrietti-Giannone. A centrocampo invece confermata l’assenza di Scaccabarozzi ma con il rientro di Nicolao non ci dovrebbero essere problemi sulla fascia sinistra. Per Boli invece allenamento personalizzato: non sarà disponibile con certezza per la Cavese.