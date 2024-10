Agenzia Generale Pasquariello, da oltre 50 anni protegge i tuoi risparmi e tutela il futuro della tua famiglia

L’Agenzia Generale fu fondata nel 1968 dal Dott.Nicola Pasquariello. Oggi la gloriosa tradizione, fatta di competenza e professionalità, è portata avanti dall’Avvocato Francesco Pasquariello, uomo appassionato, capace e preparato, in grado di mettere l’interlocutore a proprio agio e guidarlo nella scelta migliore e più oculata tra gli innumerevoli prodotti offerti.

Al timone di un gruppo di preparatissimi collaboratori, Francesco ti conduce nei meandri di qualsivoglia ramo assicurativo chiarendo tutti i dubbi eventuali e indicandoti la via giusta per mettere al riparo clienti, professionisti e famiglie da qualsiasi imprevisto o cambiamento di vita.

Torre del Greco, Agenzia Generale Pasquariello: da oltre 50 anni competenza professionalità

La famiglia Pasquariello è da oltre 50 anni uno dei punti di riferimento non solo di Torre del Greco, ma dell’area vesuviana tutta.

L’Agenzia situata in via Marconi 32, nei pressi della stazione della Circumvesuviana, è facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto.

“Quando mio padre ha iniziato, nel 1968, le polizze non erano neanche obbligatorie. Con la legge del 1969, che impose l’RC Auto obbligatoria, si è poi costituito un portafoglio clienti.

Negli anni l’Agenzia si è ingrandita grazie al prezioso apporto di collaboratori, sub-agenti, produttori e di tutte quelle figure che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui.

Inizialmente il marchio era Lloyd Adriatico, una compagnia italiana di Trieste. Alla fine degli anni ’90 Allianz acquistò sul mercato nostrano alcune compagnie, che divennero delle divisioni commerciali.

Nella fase transitoria eravamo Allianz Lloyd Adriatico, per poi diventare marchio Allianz. Far parte di questa importante multinazionale ci ha dato una spinta in più dal punto di vista commerciale, soprattutto nell’offerta di prodotti di carattere assicurativo a 360°.

Oggi inoltre rappresentiamo anche il marchio Allianz Bank, Private Banking di Allianz Spa. Attraverso un esperto Financial Advisor, distribuiamo prodotti bancari, conti correnti e servizi d’investimento.

Il nostro obiettivo è far sì che il territorio ci riconosca sempre più anche per questo tipo di offerta. Non facciamo concorrenza alle banche, ma agendo come Private Banking, siamo molto più snelli di una Banca tradizionale e possiamo offrire tutti i prodotti di una Banca tradizionale ed i prodotti delle migliori case di investimento.

Alla clientela a cui ci rivolgiamo teniamo a sottolineare la solidità della società, che ha un rating doppia AA: attraverso di essa offriamo conti correnti remunerati e servizi d’investimento di alto livello.

Casa Allianz, un nuovo mondo tutto da scoprire

Casa Allianz (Allianz Bank) è una realtà unica sul mercato, nata dalla partnership tra gli agenti Allianz e i Financial Advisor di Allianz Bank che hanno scelto di mettersi a disposizione con la loro competenza, per offrire alla clientela protezione e consulenza finanziaria a 360°.

Un unico punto di riferimento per ogni esigenza bancaria, finanziaria, patrimoniale, assicurativa, previdenziale e per proteggere e pianificare il futuro.

Il mondo Allianz è molto vasto: per fare qualche esempio, abbiamo il marchio Allianz Global Assistance (AWP) per quanto riguarda i viaggi (si tratta del principale assicuratore di tour operator a livello mondiale), oppure Allianz Placement Platform (APP), attraverso cui proponiamo polizze di responsabilità civile professionali (medici, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, etc); inoltre abbiamo il settore cauzioni per la clientela affidata.

Inoltre il gruppo agenti Allianz ha anche una convenzione con Compass, dunque riusciamo a distribuire anche prestiti personali, rivolgendoci soprattutto a chi preferisce riservatezza e competenza in questo tipo di operazione.

Con Compass proponiamo inoltre il ‘Prestito Polizza’, finalizzato alla sottoscrizione delle stesse, con pagamento mensilizzato, nonché proponiamo la mensilizzazione delle polizze a tasso zero con la stessa Allianz Bank.

Tornando ad Allianz Bank, il cliente tipo a cui ci rivolgiamo è colui che ha anche desiderio di investire e dunque trarre profitto dai propri risparmi. La figura del Financial Advisor fa al caso suo: ti segue nell’investimento in tutte le sue fasi, supportandoti in tempo reale per indirizzarti nel modo migliore. Il rapporto di sinergia è frutto di un accordo tra l’Agente e il Financial Advisor, che lavora in esclusiva per la nostra agenzia ed ha oltre vent’anni di esperienza.

Siamo una delle migliori Agenzie nella vendita di polizze TCM (temporanee caso morte). Dal punto di vista fiscale questo prodotto è molto vantaggioso: è infatti una polizza che si può detrarre al 19%. È l’ideale ad esempio in una coppia per assicurare tranquillità finanziaria al partner, evitando agli eredi di doversi sobbarcare rate residue di mutui o prestiti.

Attenti alle truffe on-line

Rivolgersi inoltre alla nostra Agenzia aiuta anche ad evitare le truffe on-line, oramai all’ordine del giorno: difatti da quando è stato dematerializzato il contrassegno di assicurazione RC Auto, oggi il pericolo truffa corre on-line.

Con i pagamenti attraverso le carte prepagate, si rischia di acquistare polizze fasulle e scoprire improvvisamente di non essere più assicurato, con tutti i danni economici che ne possono derivare”.

In sintesi, rivolgersi all’Agenzia Allianz di Francesco Pasquariello vuol dire affidare i propri risparmi e i propri investimenti a persone che hanno fatto della consulenza finanziaria, assicurativa e patrimoniale una missione professionale e di vita. I suoi collaboratori, sparsi su tutto il territorio cittadino, sono in grado di offrirti risposte veloci e soluzioni personalizzate: dal risparmio gestito alla protezione; dalla previdenza integrativa alla tutela delle imprese; dalle polizze di responsabilità civile professionale alle polizze contro il rischio terremoto; dalle polizze viaggi al ramo cauzioni; dai prodotti finanziari al ramo vita.

Tutto ciò con un preciso obiettivo: la soddisfazione delle esigenze dei clienti e la volontà di garantire un servizio efficiente e puntuale in ogni settore.