La Turris esce dallo Iacovone con lo 0-0, col Taranto però rimane il rimorso per le chance avute.

Una cordata di imprenditori di alto profilo è fortemente interessata all’acquisto della Turris. I rumors di una trattativa si erano già diffusi negli ultimi giorni a Torre del Greco: per questo, la redazione di Vesuviolive.it ha contattato in esclusiva l’Advisor finanziario Sergio Ievolella, che si sta occupando dell’intermediazione tra le parti.

ESCLUSIVA/ Turris, cordata pronta ad acquistare il club: gli aggiornamenti sulla trattativa

Ievolella ha confermato l’avanzamento delle interlocuzioni, ma da una prima Due Diligence, ovvero un approfondimento delle documentazioni ricevute, sono sorti dubbi sulla richiesta economica che avrebbe avanzato l’attuale proprietà per cedere le quote.

L’Advisor ha raccontato ai nostri microfoni di come l’interesse da parte della cordata sia serio, e che se il passaggio di proprietà dovesse andare in porto non ci sarebbero stravolgimenti dal punto di vista dell’organigramma, con Riccardo Napolitano che continuerebbe ad occuparsi dell’area tecnica ponendo così fine ai dubbi sorti nelle ultime settimane su eventuali avvicendamenti di cui si era vociferato.