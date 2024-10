La Turris manca di convinzione: col Taranto è 0-0 allo Iacovone

La Turris torna dallo Iacovone con un punto al termine dello 0-0 contro il Taranto. Nonostante tutto il secondo tempo in dieci uomini (rosso a Pugliese) la Turris ha le chance per trovare i tre punti. Ma per mancanza di convinzione ed errori sulle scelte finali, il risultato non da ragione agli uomini di Mirko Conte.

La cronaca di Taranto-Turris

Partita dai ritmi bassi, il primo squillo è dei padroni di casa al 12′ con Matera che spara alto dalla distanza. Al 23′ ancora i padroni di casa con De Santis che però da buona posizione spara alto di testa. Al 30′ si fanno vedere anche i corallini con Ekuban che viene servito da Giannone ma dopo un difficile controllo spara centrale. Ancora Turris pochi minuti dopo e la grande chance è per Pugliese che imbeccato da Ekuban si trova da solo davanti al portiere, ma il numero 99 spara clamorosamente su Del Favero che devia e salva i suoi.

La ripresa si apre con l’ingenuità di Pugliese che si prende il secondo giallo al 47′ per un inutile fallo sulla linea laterale. Al 49′ ci prova Matera ma anche stavolta non vede la porta. Al 56′ ritorna in avanti anche la Turris e Parodi ha una colossale palla gol ma il suo sinistro finisce sul fondo, con Giannone tutto solo in area che aspettava il passaggio. Al 65′ i corallini ci provano con Casarini che da punizione sfiora il palo. La Turris alza il ritmo, nonostante i cambi conservativi di Conte e fallisce la colossale palla gol del vantaggio, Ekuban va in progressione e nel 2 contro 1 a favore dei suoi sbaglia il passaggio sull’inserimento di Boli regalando la palla al difensore avversario. Nel finale si accendono i padroni di casa e Zigoni diventa l’uomo più pericoloso. L’attaccante prima fallisce dopo il passaggio di Contessa e poi nei minuti finali ha la palla della vittoria di testa ma spara alto.