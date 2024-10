Conte prima di Taranto-Turris: “Abbiamo fatto cose normali per ora, non saremo presuntuosi”

Mirko Conte presenta la sfida tra il Taranto e la sua Turris. Non ci saranno grosse novità come ammesso dallo stesso tecnico. I corallini vogliono continuare il loro periodo di forma contro un avversario “criptico”, complice il periodo delicato. Per gli uomini di Conte una vittoria significherebbe l’ingresso nella zona play-off, un pareggio invece sarebbe utile per consolidare una buona classifica, nonostante i mille problemi di inizio stagione.

Le parole di Conte prima di Taranto-Turris

“Per quanto riguarda la formazione, non abbiamo cambiato molto nelle ultime partite e devo ancora decidere alcuni dettagli, ma la cosa più importante va oltre l’aspetto tecnico-tattico. Ripeto spesso ai ragazzi che è l’interpretazione di ciò che accade in campo a fare la differenza, al di là del modulo o dei singoli giocatori schierati. Loro mi hanno già dimostrato di saper reagire bene anche nei momenti meno sereni, e sono sicuro che in campo sapranno mettere quelle prerogative essenziali per fare il nostro campionato. Mi aspetto delle risposte, e sono sicuro che i ragazzi le daranno”.

“Affronteremo una squadra viva, anche se non stanno attraversando un periodo positivo. A certe cose, personalmente, credo poco, perché alla fine i giocatori vanno in campo e danno il massimo. Certo, le situazioni societarie a volte incidono, ma non penso sia questo il caso. Ho visto una squadra che sul campo cerca sempre di dare il massimo per portare a casa dei punti, e che può ancora svoltare la stagione.

“Lo dico spesso: è normale arrivare a questo match da un momento positivo, e dobbiamo sfruttare questo a nostro favore, senza essere in nessun modo presuntuosi. Non dobbiamo pensare di aver fatto qualcosa di eccezionale: abbiamo solo fatto ciò che era normale fare. La continuità, nelle prestazioni e nei risultati, è fondamentale