L’AVVISO/ Nove ore senza energia elettrica da Portici a Torre del Greco: ecco tutti i dettagli

Un’interruzione delle forniture di energia elettrica in moltissime zone di Portici, Ercolano e Torre del Greco: è quanto annunciato da E-Distribuzione per la serata di oggi, 28 ottobre 2024.

Interruzione di energia elettrica a Portici, Ercolano e Torre del Greco

Prevista un’intera notte di black out nella fascia vesuviana che va da Portici a Torre del Greco. L’unità territoriale di Torre Annunziata di E-Distribuzione, infrastrutture e reti Italia, comunica che, per urgenti lavori di manutenzione nella cabina primaria di Ercolano, sarà necessario interrompere le forniture di energia elettrica di media e bassa tensione dalle ore 23 di oggi, lunedì 28 ottobre, alle ore 8.00 di domattina, 29 ottobre.

Saranno interessate dal black out numerose zone dei comuni di Torre del Greco, Ercolano e Portici: l’elenco preciso e completo delle strade che resteranno al buio è consultabile a questo link.

Le raccomandazioni: non usare gli ascensori

La società che gestisce la rete elettrica fa sapere che, durante il periodo di interruzione del servizio, l’energia potrebbe tornare per brevi periodi. Potrebbe trattarsi, però, di un’attivazione temporanea, pertanto la raccomandazione è quella di utilizzare la massima prudenza in tale eventualità.

In particolare, si ricorda che in casi del genere è importantissimo non utilizzare ascensori, soprattutto durante il ritorno temporaneo delle forniture.