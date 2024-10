Meraviglia a Torre, Villa Guerra diventa il paradiso dei bimbi. Dall’asilo alle giostre: come sarà

Procedono i lavori di riqualificazione a Villa Guerra, l’immobile di via San Gennariello, a Torre del Greco, che ben presto ospiterà un asilo nido e una ludoteca, aperta anche oltre gli orari scolastici, al servizio delle famiglie e soprattutto dei bambini del territorio torrese.

Torre del Greco: a Villa Guerra asilo, ludoteca e giostre

Questa mattina il sindaco Luigi Mennella si è recato presso lo stabile, situato nel quartiere Sant’Antonio, per effettuare un sopralluogo in compagnia del vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese, il dirigente Antonio Sarnello e il rup del progetto Antonio Pinto.

Il primo cittadino ha avuto modo di visionare entrambi i due piani dell’immobile così come le altre strutture recuperate nel corso degli interventi. La Villa, dunque, in tempi brevi ospiterà un asilo nido che potrà accogliere fino a 60 bambini, una ludoteca aperta al pubblico anche lontano dagli orari scolastici e spazi verdi attrezzati.

Un progetto destinato soprattutto ai bambini della città che potranno non solo contare su una scuola nuova di zecca, per una superficie di 700 metri quadrati, dotata di tutti i servizi, ma anche di spazi, sia chiusi che all’aperto, dove poter giocare e sperimentare svariate attività.

Le aree esterne, di quasi 1000 metri quadrati, saranno allestite a con panchine e giostrine, anche queste a disposizione del quartiere e, più in generale, di tutta la città. Un’operazione da 4,5 milioni di euro, in parte finanziati attraverso i fondi Pics e in parte con interventi economici relativi al bilancio comunale.

“Abbiamo constatato che lo stato dei lavori è in linea con le scadenze che ci impongono i finanziamenti Pics, ovvero giugno 2025. Stando a quanto abbiamo potuto appurare, supportati in questo dai tecnici, è stato possibile verificare che alla fine dei lavori mancano pochi mesi e che le opere strutturali principali sono state in larga parte eseguite” – ha spiegato il sindaco Mennella.

“L’intervento partito a settembre del 2023 ha permesso di cambiare volto a quello che era fino a poco tempo fa un rudere fatiscente. Dimostriamo così di portare a termine nei tempi giusti lavori importanti per il presente e il futuro della città” – ha evidenziato il vicesindaco Polese.