CLAMOROSO/ La Turris rischia fino a 4 punti di penalizzazione: c’è anche il precedente

Se la Turris sul campo combatte e guadagna punti, fuori dal terreno di gioco si sta vivendo l’ennesimo psicodramma stagionale. Dopo la penalizzazione di quasi un mese fa, i corallini ne riceveranno un’altra per mancato adempimento dei pagamenti INPS e IRPEF relativi al bimestre luglio-agosto. Secondo indiscrezioni, la comunicazione ufficiale arriverà nei prossimi giorni e la squadra di Torre del Greco non sarà l’unica a ricevere una penalizzazione. Assieme alla Turris, penalità (molto più pesante) anche per il Taranto.

Altra penalizzazione in vista per la Turris, le ultime sul caso

Per la Turris c’è anche un precedente che pesa ed è legato proprio al Taranto. Nel marzo del 2024 i pugliesi per la stessa infrazione bimestrale subirono 4 punti di penalizzazione. Nonostante la società abbia corrisposto gli stipendi ai tesserati, sarebbero sorti problemi sui pagamenti INPS e IRPEF, a meno di smentite e precisazioni del caso.

Nel frattempo la piazza di Torre del Greco vive ancora nell’incertezza ed altri 4 punti di penalizzazione potrebbero essere una mazzata per il gruppo di Conte, il quale nonostante le molte difficoltà sta disputando un ottimo campionato, riprendendosi alla grande da un avvio zoppicante. La posizione attuale in classifica è la dimostrazione della bontà del lavoro svolto dalla squadra, che si accinge ad affrontare due corazzate del calibro di Catania (giovedì sera) e Benevento (nel posticipo di lunedì prossimo) con la consapevolezza di potersela giocare.