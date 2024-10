Cittadella dello Sport, c’è la prima pietra: “Giornata storica per Torre, lavori finiranno nel 2026”

Posata la prima pietra del palazzetto dello sport di Torre del Greco che sorgerà in viale Europa: la cerimonia questa mattina, 28 ottobre, alla presenza delle autorità politiche e civili.

Palazzetto dello Sport: c’è la prima pietra

Caschetto bianco di protezione a protezione del capo e fascia tricolore: la prima pietra della Cittadella dello sport di Torre del Greco è stata posta dal sindaco Luigi Mennella oggi, 28 ottobre 2024, poco prima delle 11.20.

Il primo cittadino, ha così dato il via ufficiale ai lavori che daranno vita al palasport, la prima struttura che comporrà il più ampio progetto della Cittadella destinata a sorgere nella zona di viale Europa.

Per la realizzazione del palasport, è previsto un investimento economico di 8,550 milioni di euro legato ai fondi del Pnrr, ai quali l’ente ha aggiunto da risorse proprie 853mila euro per arredi e suppellettili.

Sindaco Mennella: “Una giornata storica”

“Si tratta di un giorno storico – afferma il primo cittadino – per lo sport torrese ma più in generale per la città. Della Cittadella si parla da 40 anni, ma se questi lavori oggi sono finalmente realtà, si deve dire grazie anche a chi, una ventina di anni fa, permise col proprio impegno di acquisire i terreni che erano ancora di proprietà delle Ferrovie dello Stato”.

Alla posa della prima pietra erano presenti tra gli altri il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Michele Polese; la vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia; il capogruppo del Pd nell’assise campana, Mario Casillo; la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione; il delegato cittadino del Coni, Liberato Esposito.

Presente anche il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio che non ha mancato di sottolineare l’importanza del lavoro svolto anche dalla precedente amministrazione nell’ottenimento dei fondi: “La giornata di oggi è anche un ottimo esempio di virtuosa continuità amministrativa”, ha dichiarato.

Palazzetto dello Sport, deadline nel 2026: ecco come sarà

Nel corso della cerimonia il sindaco ha mostrato alcune immagini di come sarà il palazzetto una volta ultimato: gli interventi, essendo legati al programma di finanziamenti del Pnrr, dovranno essere ultimati entro dicembre del 2026.

Il Palazzetto per lo Sport sarà composto da un piano seminterrato, un piano terra ed un piano primo. È previsto un parcheggio di circa 3.300 metri quadrati per un’utenza di più di mille fruitori.

Scorrendo le note tecniche del progetto, si evince che la superficie coperta sarà di 2.938,47 mq, con un campo dove sarà possibile giocare partite di pallacanestro fino alla serie B maschile, di pallavolo per la serie A2, calcio a 5 per l’A1, pallamano per la serie maggiore e di tennis, con una tribuna da mille posti a sedere.

Previste anche palestre con spogliatoi per judo, karate e ginnastica. “Tempo circa un mese – afferma Michele Polese – e partiranno anche le opere per la realizzazione della piscina comunale semiolimpionica. Anche in questo caso, i lavori sono legati ai fondi del Pnrr e dovranno essere ultimati entro la fine del 2026. Per il palazzetto sento ancora una volta di rivolgere un doveroso ringraziamento al settore lavori pubblici, guidato dal dirigente Antonio Sarnello. Mi sembra giusto ricordare inoltre il responsabile del progetto Antimo Di Donato, il direttore dei lavori Giuseppe Pisacane e il responsabile per la sicurezza Francesco Liguoro”.

Ora si pensa allo stadio: “Nei prossimi mesi definiremo il progetto”

Tutta la cerimonia è stata trasmessa in diretta sui canali social di Vesuviolive.it: oltre alle interviste e alla posa della prima pietra, sono state effettuate delle riprese panoramiche dell’area che rendono l’idea degli spazi, attualmente vuoti ed in parte già liberati da rovi e vegetazione.

Attiguo al palazzetto dovrebbe sorgere anche il futuro stadio di Torre del Greco, sul quale abbiamo chiesto notizie proprio al sindaco: “Inutile nascondere che resta uno degli obiettivi della nostra amministrazione – ha spiegato Luigi Mennella – Nei prossimi mesi avvieremo le procedure per la definizione del progetto preliminare, strumento indispensabile per metterci alla ricerca dei finanziamenti necessari per l’intera opera. L’obiettivo è quello di realizzare un impianto omologato per ospitare partite di serie B”.