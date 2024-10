Trattativa Turris, Giardino risponde: “È concreta, ma c’è distanza tra domanda e offerta”

Il consulente dell’area finanza e tecnica della Turris Ciro Giardino ha risposto ai microfoni di Vesuviolive.it in merito agli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in atto tra l’attuale proprietà e la cordata rappresentata dall’intermediario Sergio Ievolella.

Turris, la risposta di Ciro Giardino alle ultime voci sulla trattativa in atto

Queste le sue dichiarazioni: “In merito a quanto riportato nelle ultime ore, ci tengo a precisare che in quanto consulente dell’area finanza e tecnica personalmente non ho il potere di direzionare alcuna trattativa.

La trattativa è in atto ed è concreta, ma attualmente c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Per quanto riguarda la presunta offerta fatta da una terza parte al settore giovanile, si tratta di una chiacchierata informale che non ha avuto riscontro effettivo, dunque non esiste nulla di concreto.

È stata una conversazione che non potrà in nessun modo influenzare l’eventuale cessione del club. Posso solo dire che la società sta valutando seriamente di cedere le proprie quote”.