UFFICIALE/ Pietro Varriale nuovo direttore sportivo della Turris: “Il gruppo è forte”

La S.S. Turris calcio ha comunicato attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, che il ruolo di Direttore Sportivo è stato affidato a Pietro Varriale.

“Il nuovo ds, dopo una lunga carriera da calciatore nei professionisti, dove veste maglie importanti quali Lazio, Catania, Benevento e Olbia, consegue l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo, iniziando questa nuova avventura all’AfroNapoli prima di passare al Givova Capri Anacapri. Nei prossimi giorni seguirà conferenza stampa di presentazione del Ds agli organi di informazione”.

Queste le prime parole di Varriale ai microfoni del canale Youtube ufficiale del club:

“La scelta parte da lontano. I rapporti che ho con questa proprietà vengono da legami ben saldi che questa società ha con qualche persona. Si è arrivati alla mia scelta probabilmente perché dai colloqui avuti con la dirigenza è rimasto qualcosa di positivo. C’è voglia di lavorare da parte mia, e ho visto la stessa cosa anche nello staff.

In questo momento nascondersi non è bello. C’è qualche difficoltà che si sta cercando di risolvere. Penso che dobbiamo partire dai tre punti fondamentali che ci sono: il tifo, il gruppo e la proprietà, che ci sta mettendo la volontà di risolvere le situazioni. Dobbiamo obbligatoriamente fare qualcosa di importante tutti insieme.

Obiettivi? È ovvio che bisogna essere ambiziosi, io lo sono sempre stato, sia da calciatore che da direttore. È stato un onore per me fare il direttore sportivo tra i dilettanti, è un percorso che auguro di fare a tutti. Classifica alla mano, l’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. Il gruppo è forte, do tanto merito a chi ha lavorato fino ad ora. È composto in gran parte da giovani, ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene”.