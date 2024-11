UFFICIALE/ Turris, arriva la seconda penalizzazione: -4 e terzultimo posto in classifica

Arriva la seconda penalizzazione stagionale per la Turris, confermato il -4 in classifica

In giornata odierna è arrivata la seconda penalizzazione stagionale della Turris. Dopo il -1 del mese scorso, la società corallina si vede sottratta altri quattro punti in classifica “in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024”. Anche la classifica adesso si complica e non di poco, con i corallini che crollano al terzultimo posto con undici punti, davanti ai fanalini di coda Juventus U23 e Taranto.

Arriva l’ufficialità della penalizzazione della Turris, è -4 in una complicata classifica

Mentre calciatori e staff continuano a tenere altissimo il nome della Turris sul rettangolo verde, il lato societario prosegue in una gestione – a detta di molti, soprattutto tifosi – lacunosa e apparentemente priva di logica, dato che i vertici dirigenziali si astengono dal fornire giustificazioni e spiegazioni alla piazza ed alla stampa. Il secondo deferimento mette sulla graticola la società e, in caso di terza violazione, la Turris sarà radiata dal campionato. Per questo motivo tutti gli occhi sono puntati sulla scadenza del prossimo 16 dicembre. In attesa di avere notizie sull’ingresso dei nuovi soci, tema su cui sono giunti due comunicati molto vaghi per “informare” la piazza.

Il Comunicato della FIGC

“Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Carlo Sica ha sanzionato la Turris (Serie C, girone C) con quattro punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e 2.500 euro di ammenda. A seguito di accordo tra le parti (ex art. 127 CGS), sanzionati inoltre con due mesi di inibizione Antonio Piedepalumbo (all’epoca dei fatti amministratore unico) e con quattro mesi di inibizione Ciro Giardino (all’epoca dei fatti dirigente). Prosciolto Simone Onofrio Magliacano, all’epoca dei fatti Sindaco Unico.

La Turris era stata deferita su segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024″.