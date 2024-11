Turris sfortunata e stoica: il Foggia vince 1-2 ma il Liguori ribolle contro Capriola

Non basta la reazione corallina nonostante il momento e nonostante l’avversario che cerca punti importanti per la classifica. La Turris crolla 1-2 subendo la rimonta del Foggia in un clima che è di supporto per i suoi beniamini e di critica aspra (giusta) verso chi il proprio dovere non lo sta facendo, anzi.

La cronaca di Turris-Foggia

La Turris parte forte e trova il vantaggio con Castellano che concretizza un bellissimo tiro da fuori che non lascia scampo a Perina che prova a lanciarsi ma senza fortuna. Gli ospiti con Milico prima pareggiano e poi raddoppiano ribaltando la partita.

La Turris prova ad organizzare una reazione corale ma senza particolari spunti nei primi minuti. Il Foggia controlla e concede il pallino del gioco ai corallini che però non trovano pertugi interessanti. La prima occasione la firma Giannone al 57’ che di testa colpisce su cross di Parodi ma Perina è lesto e blocca. La palla gol ce l’hai poi Murano che da pochi passi prova a sorprendere Marcone con un pallonetto ma il tiro esce debole e centrale. Conte prova a smuovere la squadra inserendo Onofrietti per Parodi. In pochi minuti doppia chance per il neo-entrato, che prima si fa ipnotizzare sulla linea di testa e poi sbaglia a calciare tutto solo dal limite. Il Foggia sul capovolgimento tenta il tris ma Marcone e perfetto su Tascone e sul contro attacco è Nocerino a sprecare una colossale chance sbagliando il passaggio chiave. Conte manda dentro Armiento e Casarini e il Foggia dopo pochi minuti finisce in dieci per doppio giallo di Vezzoni in pochi minuti. Ancora chance per Onofrietti al 90’ e ancora una volta salvataggio sulla linea della difesa ospite. Nel finale i corallini spingono ma non trovano la rete.