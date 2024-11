Si infittisce il mistero intorno alla famigerata cena che si sarebbe svolta in gran segreto tra alcuni imprenditori del territorio, nella quale si sarebbe discusso dell’acquisizione di alcune quote societarie della SS Turris Calcio.

ESCLUSIVA/ Turris, smentisce anche Raiano: “Io in società? Non sono interessato”

Nel giorno in cui la dirigenza ha diramato una nota in cui comunica l’avanzamento delle presunte trattative, la redazione di Vesuviolive.it, dopo Francesco Mango, ha contattato in esclusiva Umberto Raiano, noto imprenditore di Ercolano nonché ex presidente dell’SS Ercolanese 1924.

Il suo nome era infatti circolato nelle ultime ore in città come possibile partecipante alla cordata interessata ad entrare in società con l’attuale proprietà del club corallino.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Raiano in merito: “Sono stato contattato, è vero, ma non sono interessato. Le voci riguardanti un mio ingresso in società sono prive di fondamento, non c’è nulla”.

Intanto, si avvicina la scadenza decisiva del 16 dicembre: entro quella data la Turris dovrà pagare i contributi INPS e le ritenute Irpef non ancora saldati (circa 165 mila euro) relativamente alle mensilità di luglio e agosto, oltre alle spettanze dei mesi di settembre e ottobre, per un totale di 550 mila euro.

In caso contrario, la squadra verrà esclusa dall’attuale campionato di Serie C.