Turris, crolla anche la squadra: il Messina approfitta di una situazione da horror al Liguori

I corallini perdono ancora al Liguori e chiudono la settimana con un punto in tre partite. La sconfitta odierna però fa male, sia per come è arrivata, sia per l’episodio del rigore che racconta il momento orrendo che la squadra sta vivendo. Anche la classifica diventa ancora più complessa, sotto arriva l’aggancio della Juventus Next Gen, mentre davanti scappano tutte.

La cronaca di Turris-Messina

La Turris passa subito in vantaggio col primo sigillo stagionale di Casarini, il centrocampista è il più lesto su una respinta e insacca per il gol dei corallini. I padroni di casa tengono bene testa ma al 22′ arriva l’inaspettato pareggio ospite. Alla prima discesa offensiva arriva il gol con Cocetta che totalmente solo spazza male e insacca Marcone. Dopo qualche minuto ancora Cocetta che concede una punizione dal limite che Anatriello insacca con una sassata che non lascia scampo al portiere corallino. La Turris prova la reazione, ma Ekuban spara alto da buona posizione. Al 41′ ancora i corallini, ma Cocetta prende male la mira e spara il pallone alto.

Nella ripresa, Conte manda subito in campo Onofrietti per Casarini. La squadra però sembra aver accusato il colpo e non crea grosse occasioni, anzi, al 65′ la chance è per il Messina con Garofalo che impegna Marcone con una conclusione da fuori. Subito dopo ci riprova Anatriello ma manda lontano dal palo. All’81’ la grande occasione per la Turris, l’arbitro concede un rigore per fallo di mano di Garofalo. Sei corallini sul pallone per decidere chi batterlo e dopo un accesa discussione va Esempio, il capitano prende la rincorsa ma si fa ipnotizzare da Krapikas e il Messina resta avanti. Due minuti dopo i corallini gettano la spugna, ingenuità di Cocetta e secondo giallo, Turris in dieci. Nel finale non c’è nulla da segnalare se non la delusione dei tifosi rosso corallo.