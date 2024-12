Futuro Turris appeso a un filo, Mennella convoca Capriola e Colantonio: gli aggiornamenti

Ore decisive in casa Turris, Mennella convoca Colantonio e Capriola. In giornata arriveranno importanti novità

Giornata chiave dal fronte societario corallino. La Turris questa mattina potrebbe scoprire tanto del proprio futuro, insieme ai tifosi che chiedono un briciolo di chiarezza in questa difficile situazione. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, in giornata il sindaco Luigi Mennella avrebbe convocato il dirigente Ettore Capriola e l’ex presidente corallino Antonio Colantonio. Nonostante la “voce argentina” di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane, potrebbe esserci a sorpresa l’ennesimo ribaltone.

Mennella, Colantonio e Capriola per il futuro della Turris, le ultime sul caso

Con la data del 16 dicembre che si avvicina a grandi passi, il sindaco Luigi Mennella avrebbe richiesto un nuovo incontro ad Ettore Capriola e Antonio Colantonio. Negli ultimi giorni, l’attuale dirigente corallino aveva indicato la pista “argentina” come quella più calda, con una serie di promesse che però poi non sono state (almeno per ora) rispettate, tra cui la quella del gruppo di provvedere al pagamento degli oltre 160 mila euro che i corallini devono versare per le inadempienze dell’ultima scadenza federale.

L’incontro avverrà in giornata, con le parti che si vedranno e decideranno per le sorti. Potrebbe esserci, aggiungiamo il condizionale, anche la firma di un accordo scritto, con il rientro in società dell’ex presidente. Di ciò se ne discuterà seduti allo stesso tavolo con il primo cittadino di Torre del Greco.

Venerdì chiave per le sorti del futuro della Turris: serve un’accelerata netta in vista della scadenza del 16 dicembre, che dista sempre di meno. Nel mentre la squadra si prepara alla trasferta di domenica pomeriggio contro il Picerno, partita decisiva e da non poter sbagliare vista la classifica che per colpa del -5 (complice le due penalizzazioni) è molto complessa.