Mercatorre, arriva la fiera del vintage in versione Natale: 2 giorni di stand, cibo e musica

Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, dalle 17 a mezzanotte, torna l’edizione di Natale di Mercatorre, la fiera del vintage di Torre del Greco, ormai appuntamento fisso per la cittadinanza, che si terrà sempre nell’area esterna del Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli.

Mercatorre edizione Natale, la fiera del vintage a Torre del Greco

In questa edizione natalizia, Mercatorre offre a cittadini e visitatori due giornate uniche per immergersi nella magia delle feste, tra esclusivi articoli artigianali, abbigliamento e oggetti vintage, il tutto avvolto in un’atmosfera festiva con musica e spettacoli pensati per tutta la famiglia.

Ancora una volta il Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli diventa un punto di ritrovo per nostalgici e appassionati che potranno curiosare tra le “bancarelle” fornite dei più svariati articoli tra modernariato, vintage, retrò, collezionismo e tanto altro. La storica zona industriale torrese sarà il cuore pulsante di un evento che celebra l’artigianato locale e le tradizioni natalizie.

La zona industriale storica di Torre del Greco sarà animata da attività adatte a giovani e famiglie per tutta la durata dell’evento. Tra uno stand e l’altro, infatti, sarà possibile anche assistere a spettacoli di animazione, ascoltare buona musica e assaggiare le prelibatezze dell’area street food.

Quest’anno, a causa delle sopraggiunte disposizioni per la processione dell’Immacolata, gli orari di Mercatorre sono stati modificati: la fiera si svolgerà esclusivamente nel pomeriggio e in serata, dalle 17 a mezzanotte. L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar con l’obiettivo di attrarre non solo i residenti ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolo di Torre del Greco e promuovendo il tema della sostenibilità e del riuso.