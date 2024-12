Turris, Ettore Capriola smentisce: “Non ho mai detto ‘pago e vado via’”

In merito ad alcuni articoli apparsi sul nostro portale, in particolare il primo con data 11 dicembre 2024 ed il secondo pubblicato ieri, 17 dicembre 2024, il dirigente della Turris Ettore Capriola smentisce di aver pronunciato ai tifosi presenti allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco il 10 dicembre scorso la frase “Se riesco cambio i crediti, pago e vado via”. In particolare, Capriola smentisce fermamente di aver detto ‘pago e vado via’.

Turris, Capriola smentisce: “Non ho mai detto ‘pago e vado via’”. Allora che disse ai tifosi?

Si specifica che nel corso dei mesi abbiamo più volte invitato Capriola e i membri dello staff dirigenziale a rilasciare dichiarazioni attraverso il nostro portale o in diretta intervenendo nel corso della trasmissione web Turris Live, ricevendo sempre risposte negative.

Nessun dirigente della SS Turris Calcio ha voluto raccontarci la propria versione di quell’incontro né su ogni altro argomento, nonostante le decine – se non centinaia – di sollecitazioni da parte nostra avvenute sia tramite articoli che nel corso delle dirette di Turris Live.