Presepe vivente sul porto a Torre del Greco, arte e food ricordando San Vincenzo: ecco le date

Presepe vivente a Torre del Greco, nella parrocchia di Portosalvo

Torna il presepe vivente a S. Maria di Portosalvo, la chiesa a due passi dal mare del porto di Torre del Greco: tante novità per vivere l’aria delle sere natalizie in un’atmosfera unica e spettacolare.

Torna il presepe vivente a Portosalvo

Dopo il successo della scorsa edizione torna a Torre del Greco, tra i suggestivi vicoli a ridosso del porto, il presepe vivente organizzato dalla parrocchia di S. Maria di Portosalvo.

L’evento si terrà nei giorni 27, 28, 29 dicembre e 3, 4 gennaio 2025, dalle 19:30 alle 22:30, presso la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo: i visitatori saranno accompagnati in un percorso suggestivo e coinvolgente, dove la narrazione e la fede si intrecciano per regalare un’esperienza indimenticabile.

Natale nel solco di san Vincenzo Romano

Un presepe “diverso”: itinerante, istruttivo e con particolare attenzione alla storia della città che viene ripercorsa attraverso i passi del suo parroco santo, San Vincenzo Romano.

La figura del “prevete faticatore“, impersonata da un bravissimo attore già protagonista del musical dedicato alla vita del santo, accompagnerà i visitatori in un percorso alla scoperta dell’opera di ricostruzione religiosa, morale e civile della città operata da Vincenzo Romano, proprio quando ricadono i 230 anni dall’eruzione del Vesuvio del 1794.

Un viaggio in cui si incrocia la nascita di Gesù e la rinascita della città ad opera di S. Vincenzo che, con il suo esempio di fede e carità operosa, sarà la guida speciale per grandi e piccini verso lo spettacolo del presepe vivente ma con un occhio alla storia della città.

Il percorso guidato prevede l’ingresso a numero limitato e scaglionato, per poter fruire al meglio degli spazi e della narrazione ma niente paura, non ci saranno lunghe file poiché gli ingressi saranno continui ed il percorso circolare riporterà i visitatori al punto d’ingresso dopo la visita.

Area food, Madonnari e parcheggi comodi

Non solo spiritualità a Portosalvo: l’evento offrirà anche un’area food per gustare i sapori tipici del Natale, in collaborazione con alcuni bar e ristoranti della zona porto in un’atmosfera sospesa tra la bellezza del mare, il clima natalizio ed il calore del buon cibo.

Ci sarà, inoltre l’esposizione dei Madonnari, altra secolare arte che omaggerà san Vincenzo ed il momento della natività, oltre a comodi parcheggi nei dintorni per accogliere i visitatori.

Dove si trova il presepe vivente

L’evento è organizzato dalla parrocchia di S. Maria di Portosalvo a Torre del Greco, nei pressi del porto cittadino, in Largo Portosalvo 10.

Si terrà nei giorni 27, 28, 29 dicembre e 3, 4 gennaio 2025, dalle 19:30 alle 22:30.