Processione in diretta, quasi due milioni di spettatori: mezzo mondo ha visto l’Immacolata

Sempre più spettatori in diretta per l’Immacolata di Torre del Greco: la processione trasmessa in streaming ha raggiunto i cinque continenti.

Milioni di spettatori per l’Immacolata On Line

Un successo che si era percepito già nel leggere i tanti commenti giunti tramite social e provenienti da tutto il mondo. C’è un’altra Torre del Greco, fuori da Torre del Greco: emigrati, naviganti, viaggiatori. Seconde, terze, quarte generazioni che non hanno mai perso le radici con la propria terra e – per esteso – con la sua protettrice.

L’Immacolata riesce ad unire non soltanto i torresi in patria ma, grazie alle tecnologie messe in campo dal progetto Immacolata On Line da 15 anni, poi abbracciato con successo da Vesuviolive.it, unisce con un filo invisibile anche coloro i quali vivono ormai fuori Torre.

Mezzo mondo ha visto la diretta

Quest’anno il progetto è ulteriormente cresciuto con la partnership stretta con la testata giornalistica TVCITY: la diretta streaming della processione è stata trasmessa congiuntamente dalle pagine social di entrambe le emittenti.

Tantissimi i paesi raggiunti in Italia, ricevendo attestati di ringraziamento praticamente da ognuna delle 20 regioni. Ma è impressionante il colpo d’occhio sulla mappa globale: mezzo mondo ha visto l’Immacolata.

Il grafico estratto dai nostri strumenti SEO mostra i paesi dai quali si sono collegati gli spettatori dell’Immacolata in diretta

Collegamenti da tutti i paesi d’Europa, poi Turchia, Iran e Russia. Spettatori dalle lontanissime Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda ed Indonesia.

Egitto, Tanzania, Mozambico e Marocco tra gli stati africani dai quali è stata seguita la processione dell’Immacolata.

Tantissimi i torresi negli USA, in Canada e dagli stati dell’America Meridionale, in particolare Brasile ed Argentina ma anche Cile e Colombia.

L’Immacolata anche vicina ad anziani ed ammalati

Una diretta con la quale l’Immacolata ha raggiunto non solo i torresi nel mondo ma anche tanti non torresi che, in 15 anni di storia, hanno imparato a conoscere la più sentita tradizione torrese. Non sono pochi coloro i quali, affascinati dalla festa, hanno poi visitato Torre del Greco in occasione dell’Immacolata.

Ma lo streaming ha avvicinato anche persone già “geograficamente” vicine seppur impossibilitate per vari motivi ad essere in strada: i più anziani, gli ammalati, le persone ospedalizzate, quelle con difficoltà di deambulazione. Con essi i più affezionati fedeli che attendono il passaggio del carro dal proprio punto di osservazione preferito, un balcone, un vicolo, oppure prendono posto in piazza Santa Croce per vedere il rientro del carro dal vivo e – nel frattempo – hanno seguito le ultime ore di processione in streaming.

Numeri in crescita esponenziale: nessuna TV ha mai prodotto qualcosa di simile all’Immacolata On Line

Grande soddisfazione per i numeri raggiunti su YouTube: la trasmissione sulla nota piattaforma streaming ha raddoppiato le visualizzazioni rispetto allo scorso anno. Un risultato non di poco conto, poiché YouTube è il portale maggiormente scelto da chi ha preferito guardare la processione sulla propria Smart TV attraverso l’app dedicata: lo streaming, quindi, esce sempre più da PC e smartphone per “portare l’Immacolata in televisione”, in senso lato (e non è escluso che, nel futuro prossimo, si possa portare realmente la processione su digitale terrestre).

Gli ultimi istanti della processione dell’Immacolata 2024

Un aumento “esponenziale” se si pensa che, in genere, la visione in TV è “collettiva”, unendo più persone o intere famiglie: ciò significa che una singola view su YouTube corrisponde generalmente a più persone davanti allo schermo, a differenza di Facebook o TikTok dove la fruizione da cellulare è perlopiù individuale.

Numeri globalmente in crescita che ci spronano a migliorare ancor più un prodotto che – nella sua realizzazione tecnica – presenta delle criticità uniche nel suo genere. Una diretta itinerante lungo un percorso di quasi 6 km, in mezzo ad una folla oceanica, con l’incognita maltempo. Nove ore di diretta se si considera soltanto il giorno dell’uscita del carro trionfale.

Nessuna emittente televisiva nazionale, indipendentemente dalla potenza economica e dei mezzi messi in campo, risulta essersi mai cimentata prima in una produzione paragonabile all’Immacolata di Torre del Greco, fronteggiando contemporaneamente tutte le variabili sopra citate.

Milioni di spettatori per l’Immacolata: i progetti per il 2025

Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto anche economico di circa 60 tra banche, imprese, piccole attività, professionisti, associazioni che hanno scelto di supportare Vesuviolive.it in questo progetto.

Il carro dell’Immacolata 2024 nella basilica di Santa Croce

Un elenco di realtà a cui abbiamo ritenuto corretto offrire il giusto spazio per ricambiare la fiducia accordata e per ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, quanto anche il tessuto imprenditoriale e produttivo della città sia costantemente vicino alla valorizzazione delle eccellenze cittadine, tra le quali l’Immacolata ricopre sicuramente una posizione di prim’ordine

È giusto anche, però, raccogliere i feedback di ogni tipo da parte del pubblico sempre con lo scopo di rendere il miglior servizio possibile. In particolare, alcuni hanno espresso il desiderio di una diretta senza eccessive interruzioni pubblicitarie.

Stiamo già studiando, per il 2025, un prodotto che possa avvicinarsi a questa desiderata e sono già diverse le idee in campo: dalla realizzazione di una diretta parallela “premium”, a pagamento e senza sponsor per chi vorrà, oltre alla normale produzione con sponsor gratuita per tutti gli altri, ad una campagna di crowdfunding rivolta al pubblico di tutto il mondo che, con contributi davvero minimi, potrà coprire i costi di realizzazione dell’evento in diretta. Ultima, ma non ultima, la possibilità di attingere a contributi pubblici per un evento che – oltre al lato liturgico – è divenuta una grandissima occasione di marketing territoriale e rilancio turistico.

Tanti sostenitori per la diretta: non basta un “grazie” per dire “grazie”

Ma queste sono indiscrezioni da “dietro le quinte” sulle quali avremo modo di lavorare ed aggiornarvi. Per il momento, è doveroso elencare – una per una – le attività piccole e grandi che hanno reso possibile la diretta dell’Immacolata 2024.

Un “grazie” non basta a dare valore al loro impegno: se siete contenti di aver visto l’Immacolata sui vostri schermi piccoli e grandi passate da loro, fate i regali di Natale nelle piccole botteghe di quartiere, chiedete un preventivo ad uno dei professionisti, assaporate il loro pane, gustate i loro dolci, appoggiate i progetti delle piccole associazioni. Questo è l’elenco completo:

