VIDEO/ Rapina con ostaggi a Napoli, attimi di terrore in banca: cosa è successo

Momenti di panico questa mattina a Napoli, in Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, dove alcuni malviventi hanno fatto irruzione all’interno di una banca dando il via ad una rapina, intrattenendo alcuni ostaggi nella filiale.

Paura a Napoli: rapina in banca con ostaggi

Secondo le prime indiscrezioni, i rapinatori si sarebbero barricati armati all’interno dell’istituto, dove avrebbero preso in ostaggio anche alcuni presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, supportati dai reparti speciali che, in queste ultime ore stanno cercando di gestire l’emergenza.

Al momento dell’agguato, nella banca erano presenti circa una trentina di persone, tra clienti e dipendenti. Alcuni, per lo spavento, si sarebbero sentiti male. Gli ostaggi sarebbero stati liberati e messi in sicurezza a seguito dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nel frattempo la scena di caos è stata immortalata da alcuni presenti con foto e video diffusi sui social.

Stando agli aggiornamenti trapelati, si tratterebbe di un gruppo di rapinatori, circa 4 o 5, giunti sul posto armati di pistole e muniti di caschi. Si sarebbero introdotti nella filiale, in pieno giorno, scatenando il panico tra i presenti.

Gli agenti avrebbero tentato di liberare gli ostaggi rompendo, dall’esterno, una vetrata del locale e consentendo l’uscita in sicurezza di clienti e dipendenti. Nel frattempo i rapinatori si sarebbero dati alla fuga. Per fortuna, nonostante reazioni di panico e agitazione, non si registra nessun ferito.